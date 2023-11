Trabucchi, Annamaria Fallucchi (FdI): un DdL per tutelarli e valorizzarli

La senatrice di Fratelli d’Italia e firmataria del DdL per la tutela e valorizzazione dei Trabucchi, Annamaria Fallucchi, ne spiegato le finalità:

“Il Disegno di Legge per tutela dei trabucchi, come li chiamiamo in Puglia, o trabocchi, come vengono chiamati in Abruzzo, che abbiamo presentato questa mattina al Senato, ha l’intento di dare alle Regioni la possibilità di agire sul consolidamento, la valorizzazione e se necessario, la ricostruzione degli stessi, dato che sono molto frequenti episodi di loro danneggiamenti a causa del maltempo o dell’alta marea. Ma non solo, il disegno di legge contiene anche la richiesta di deroga alla normativa Bolkestein, in quanto questi luoghi non possono essere trattati alla stregua degli stabilimenti balneari".

“Come abbiamo ripetuto più volte questa mattina, Fratelli d’Italia non rinuncia alla conservazione e tutela dei simboli che sono parti integranti della storia dei territori. Infatti, avere il privilegio di essere parlamentari consente di raggiungere concretamente questo obiettivo, fornendo strumenti che diano vita a ‘best practices’ per la tutela di una realtà che ha una storia eccezionale, con caratteristiche uniche nel suo genere e che intendiamo custodire e tramandare alle generazioni che verranno".

“Per il Gargano, poi, è un simbolo culturale e turistico e, come componente della Commissione Turismo del Senato, farò in modo che il testo di legge possa risentire di ogni possibile miglioramento. Oggi molti trabucchi sul Gargano sono ristoranti rinomati non solo in Puglia e in Italia, rappresentano la cucina di eccellenza che diventa essa stessa motivo per cui i turisti scelgono la nostra regione.”

