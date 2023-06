Trani, 'Rosati al Tramonto' in 25 riflessi di Puglia

Tutte rigorosamente pugliesi le cantine: Antica Enotria, Antico Palmento, Apollonio, Azienda Agricola Santa Lucia, Azienda Agricola Attanasio, Borgo Turrito, Botromagno, Caiaffa Vini, Cantina La Marchesa, Cantina Terribile, Cantine Cannito, Cantine Due Palme, Cantine Rivera, Cantine Spelonga, Cantine Tre Pini, Cardone Vini, Giancarlo Ceci Agrinatura, Leone de Castris, Mandwinery, Michele Calò & Figli, Tinazzi Cantina San Giorgio, Torrevento, Varvaglione, Villa Schinosa e Vinicola Palamà.

Accanto ai classici vini rossi, bianchi e bollicine, i rosati sono sempre più considerati tra i protagonisti di aperitivi e pasti in ogni stagione. E la produzione di rosato in Italia negli ultimi anni è in costante e significativa crescita.

In Puglia, regione storicamente vocata alla produzione di rosati, parallelamente alle versioni DOC, stanno aumentando le etichette di rosato DOCG. Dunque una crescita non solo quantitativa, ma anche e soprattutto qualitativa. La pratica del salasso, il prelievo del mosto durante la produzione di vini rossi per realizzare rosati, è stata quasi ovunque abbandonata in favore di una vinificazione con un breve contatto sulle bucce.

L’evento, in collaborazione con Gabriele Renda di Palazzo Filisio Hotel Regia Restaurant, si terrà giovedì 15 giugno 2023, dalle ore 19.00, all’ombra della maestosa Cattedrale di Trani, con la suggestiva vista del tramonto sul mare.

Ingresso con prenotazione obbligatoria tramite messaggio WhatsApp al 391/1751718. Il costo della degustazione è di 20€ (5 ticket di assaggio + 2 ticket food).

francesca de leonardis 1Guarda la gallery

Nei programmi della Delegata Francesca de Leonardis e di tutto il Consiglio Provinciale della Sezione BAT dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, dopo la pausa estiva, oltre a serate di approfondimento dedicate all’assaggio tecnico dei vini, visite didattiche nelle cantine del territorio, mirate alla conoscenza di nuove realtà vitivinicole, il 12° corso di I livello, aperto a chiunque sia curioso di conoscere l'interessante e vasto mondo enologico, anche senza alcuna esperienza, e il 1° corso di II livello per Esperti Assaggiatori.

(gelormini@gmail.com)