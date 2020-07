Trani: Nunzia, Casillo e Faraona la qualità e l’identità popolare di Puglia

La ripresa e il ritorno all’incontro e al contatto personale - pur nelle norme da distanziamento e sicurezza del post Covid - nella suggestiva cornice de “Il vecchio e il mare” a Trani, le cui terrazze godono dei riflessi mistici di una delle Cattedrali più affascinanti di Puglia.

Vestale e regista di un rito estivo, che torna ad essere declinato nelle sue combinazioni territoriali, Francesca De Leonardis: consulente enogastronomica ed ideatrice di questo programma di appuntamenti “Sapori in Terrazza”, dove cultura, tradizione, creatività ed accoglienza diventano la trama di racconti innovativi, per ‘cantare’ la bellezza e il benessere meridiani.

Esordio del cartellone 2020 con “Siamo fritti con Nunzia”, per una serata ‘partecipata’ - da ospiti non solo di prossimità - con la popolarità verace di Nunzia Caputo per valorizzare le tipicità pugliesi, esaltate dalla qualità delle farine e delle semole di Selezione Casillo e dalla freschezza autoctona di un Rosato come il Bombino Nero Castel del Monte DOCG di Masseria Faraona.

“Il ventaglio delle nostre farine e delle nostre semole - ha commentato Beniamino Casillo, CEO del Gruppo Casillo - per accompagnare la ricchezza artigianale di due prodotti ‘simbolo’ della Puglia nel mondo, come le orecchiette e i panzerotti, autentici ambasciatori del mangiar bene e della tipicità mediterranea”.

Un appuntamento culturale ed ‘esperienziale’, prima ancora che enogastronomico, nel quale gli ospiti sono stati coinvolti e ‘infarinati’ in un percorso inedito, dalla mitica Signora di Bari Vecchia, che non si è risparmiata nel preparare, panzerotti ed orecchiette baresi con le “Semole d’Autore“ di Molino Casillo, mostrando, soprattutto ai più giovani, quanto il futuro sia segnato dalle radici identitarie di ogni comunità.

L’occasione per dare il taglio conviviale agli sforzi ‘plurali’ di ripresa e di ritorno alla normalità. Una serata che ha coinvolto i numerosi ospiti in momenti di allegra partecipazione - accompagnati e scanditi dalla musica coinvolgente di Lele Sgarra a “Il vecchio e il mare”, mentre Nunzia andava in scena - in riva al mare di Trani - con la preparazione dei panzerotti, rigorosamente fritti, e con le sue mitiche orecchiette - che l’hanno fatta conoscere in tutto il mondo - saltate ed esaltare dal ‘tocco’ intrigante e dallo show-cooking ‘lento’ dello chef Tony Allegretti.

Una sorta di festa popolare nobilitata dalla qualità dei diversi prodotti protagonisti della serata, nonché dalla ricerca appassionata dei loro abbinamenti innovativi e dall’accostamento con un vino rosato di Puglia, che fa perno su uno dei vitigni più antichi del Sud, il Bombino Nero.

“Scelta dettata anche dalla stagione estiva - come ha spiegato Mimmo Casillo di Masseria Faraona - per accompagnare le pietanze con un prodotto fresco, e dalla precisa volontà di dare dignità produttiva all’inestimabile tesoro vitivinicolo locale, per molti versi ancora sconosciuto, nella versione ‘in purezza’ della sua ‘plurale’ personalità agroalimentare”.

(gelormini@gmail.com)