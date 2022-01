Trifone Gargano, 'Dai manoscritti a Dante pop'

Anche Affaritaliani.it - Puglia ha deciso di celebrare i 700anni dalla morte di Dante Alighieri, dedicando ogni week-end questo spazio per la pubblicazione di lavori ad opera di dantisti pugliesi o di autori, i cui articoli sono ispirati all’influenza del Somma Poeta sulla realtà pugliese in particolare o quella italiana in generale.

di Trifone Gargano

Bell’esempio di concertazione tra Enti e soggetti differenti, e di alacre rispetto dei tempi, giungendo finanche in anticipo con l’appuntamento del "Dantedì 2022", ha visto la luce il Catalogo della mostra bibliografica dedicata a “Dante e l’Umbria”, a cura della Biblioteca comunale "Augusta" di Perugia, allestita in più sedi, dal 16 dicembre 2020 al 30 novembre 2021 scorsi, con la supervisione del Comitato scientifico composto da Alessandro Campi e Carlo Pulsoni (dell’Università di Perugia).

Perugia Atti 01Guarda la gallery

La cura redazionale del Catalogo è stata di Margherita Alfi, Francesca Grauso e Paolo Renzi. A loro tre, dunque, va il duplice plauso e del rigore scientifico profuso in questo gravoso lavoro editoriale, e della passione che trabocca da ogni pagina, direi da ogni singolo rigo, di questo (bel) Catalogo, elegante nella veste editoriale, e prezioso per i contenuti che offre.

Selfie 05Guarda la gallery

Nella Prefazione, l’assessore alla Cultura del Comune di Perugia, Leonardo Varasano, chiarisce la scelta fatta dall’Amministrazione comunale nell’elaborare e sostenere il ricco e prestigioso programma delle celebrazioni cittadine per il settecentenario della morte di Dante Alighieri, esaltando il ricchissimo patrimonio in possesso della Biblioteca comunale Augusta (con codici risalenti al XIV secolo, alcuni dei quali anche riccamente miniati), e accettare la sfida di spingersi fino all’età presente, con la sopravvivenza del mito dantesco nel pop contemporaneo, e con la sua re-invenzione nei linguaggi degli odierni social media, per loro natura multi-codali.

Dante social 01.copiaGuarda la gallery

Il Catalogo è organizzato in quattro sezioni, esattamente com’era stata organizzata la Mostra:

1. I primi tre secoli: Manoscritti, incunaboli e cinquecentine

2. Spigolature dantesche tra XVII e XXI secolo

3. Illustrare Dante

4. Dante pop

Perugia luglio 02Guarda la gallery

Sento tutto l’orgoglio e l’onore di essere stato parte di questo grande processo, in tre modi differenti: nei pannelli della mostra presso la Biblioteca Augusta; nell’intervento che ho tenuto, in presenza, a Perugia, nel mese di luglio 2021, presso il Palazzo dei Notari; nella sezione del Catalogo dedicata al Dante pop, per raccontare, dal mio punto di vista di studioso e di docente, della fortuna pop contemporanea del mito dantesco, ma, soprattutto, della sua straordinaria re-invenzione nei codici espressivi social.

[Perugia – Palazzo dei Priori, Sala dei Notari – assessore Leonardo Varasano – prof. Carlo Pulsoni]

Nel Catalogo, ho provato a dimostrare quanto alcuni codici espressivi di oggi (in particolar modo tweet, post e selfie), in realtà, fossero già presenti e attivi nella lingua di Dante, grazie alla sua geniale invenzione della terzina fulminante, come vettore narrativo arguto e avvolgente, e con l’altrettanta geniale invenzione dell’«anima separata», grazie alla quale rappresentare dannati, purganti e beati in pose riconoscibili (proprio alla maniera degli odierni selfie).