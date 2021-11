Trifone Gargano 'Dante’s Calling' danzare la Divina Commedia

Anche Affaritaliani.it - Puglia ha deciso di celebrare i 700anni dalla morte di Dante Alighieri, dedicando ogni week-end questo spazio per la pubblicazione di lavori ad opera di dantisti pugliesi o di autori, i cui articoli sono ispirati all’influenza del Somma Poeta sulla realtà pugliese in particolare o quella italiana in generale.

La rassegna di Trifone Gargano (Pugliese, Docente Didattica Lingua Italiane e Informatica per la Letteratura, nonché dantista e divulgatore letterario), dopo l'omaggio a Gianni Rodari, e la disamina del film di Gabriele Salvatores "Tutto il mio folle amore", continua con l'intervento al Festival 'Parole in cammino' a Firenze e con la performance delle "parole danzanti" con Elisa Barucchieri e il corpo di ballo di ResExtensa. (ag)

di Trifone Gargano

Tre giornate presso il teatro “Rossini” di Gioia del Colle (Ba), all’insegna del superamento dei limiti e delle barriere: “ResExtensa Calling ...alle sfide”. Esplorare la danza in tutte le sue sfaccettature, per andare oltre gli ostacoli e giungere, quindi, ai propri sogni.

Il “mio” Dante ha affrontato, dunque, tra musica, danza e parole, questa sfida, partendo dal superamento dell’impaccio del corpo, della condizione umana, come Dante stesso chiarisce nei versi iniziali di Paradiso I, alludendo all’indicibile fenomeno del «trasumanar»:

Trasumanar significar per verba

non si poria; però l’essemplo basti

a cui esperïewnza grazia serba (vv. 70-72)

[L’andare oltre i limiti umani (Trasumanar) non si potrebbe esprimere (significar) con le parole (per verba); perciò (però), basti l’esempio [di Glauco], a colui al quale la grazia divina riserva (serba) l’esperienza diretta]

Il riferimento al mito di Glauco, il pescatore che, secondo il racconto di Ovidio, mangiando una certa alga, fu trasformato in dio marino, serve a Dante per chiarire il suo andar oltre i limiti umani, il suo "trasumanar", fino a stupirsi, dinanzi al volo, e al suo ritrovarsi in assenza di gravità:

[...] ora ammiro

com’io trascenda questi corpi levi (vv. 98-9)

[ora, mi chiedo con stupore (ammiro) come io possa salire attraverso (trascenda) questi corpi leggeri (levi)]

Nelle tre serate presso il “Rossini”, dunque, la mia narrazione dantesca si è articolata lungo due direttrici: da un lato, la scansione delle tre cantiche (Inferno – Purgatorio – Paradiso); dall’altro, lungo la linea tematica di questa VI edizione del Festival ideato dalla compagnia di danza ResExtenza, sotto la direzione artistica della danzatrice e coreografa Elisa Barucchieri.

Un progetto innovativo, dedicato alla danza e pensato come una chiamata all’incontro tra gli artisti, le arti e i saperi.

Ho, dunque, avuto il privilegio di aprire le tre serate con il mio “diversamente” Dante, cioè con la mia narrazione intorno e nel viaggio dantesco, in quanto classico ancora oggi vivo e attivo, capace cioè, a distanza di 700 anni, di dire e di dare qualcosa a ciascuno di noi. Gli episodi e i personaggi che ho voluto ricordare e reinterpretare, con i danzatori di ResExtensa, che hanno avvolto le mie parole con i loro passi di danza, sono stati quelli di Paolo e Francesca, di Pia senese, di san Nicola, di Glauco, degli occhi di Beatrice, dei folli amanti (Cunizza, Folco e Raab), e del recupero della vista da parte di Dante (nel canto XXVI del Paradiso). Particolarmente suggestivo ed emozionante è stato, nel corso della terza serata, assistere allo spettacolo a cura de “Il Quinto Elemento”, un progetto di danza aerea integrata, che ha visto volteggiare sul palco danzatori professionisti (ResExtensa) e danzatori diversamente abili.

Laboratorio realizzato in collaborazione con Bari ZeroBarriere, le Zzanzare, Aso.Tu.Dis. (e con la supervisione medica di Francesco Manfredi).