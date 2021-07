Triggiano, inaugurazione del Parco 'Peppino Impastato'

Doppia iniziativa a Triggiano (Ba) per promuovere la legalità diffusa, con la presentazione del progetto Made in Triggiano, MIT, che ruota intorno all'atto di produrre e sfornare il Pane dell'Antimafia - con tanto di bollino identitario - e l'inaugurazione di un giardino pubblico dedicato a Peppino Impastato. Entrambe le iniziative realizzate in collaborazione con Radici Future e Legalitria - Festival della Legalità.

Anche per questo, l'occasione è stata colta per consegnare il Premio Legalitria 2020 a Giovanni Impastato, intervenuto per l'evento, che è stato premiato dal sindaco di Triggiano, Antonio Donatelli con Leonardo Palmisano di Radici Future produzioni.

Una voce che squarcia il silenzio, che getta una luce nel buio profondo nel quale la mafia ama muoversi, per non essere vista. E’ la voce di Peppino Impastato, giovane giornalista siciliano, ucciso dalla criminalità organizzata il 9 maggio del 1978.

A Triggiano, in via Don Milani, in un nuovo parco cittadino, intitolato proprio a Peppino, si diffondono le parole del giovane giornalista che attraverso la propria radio libera ed indipendente prendeva in giro i boss. Tra i presenti, anche suo fratello Giovanni Impastato.

* Video a cura di TRM (Tele Radio Matera)