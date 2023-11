Troia (Fg), inaugurazione dell'Auditorium Jean Marie Martin

Sabato 18 novembre 2023, ore 11.00, il Comune di Troia inaugura l’auditorium Jean-Marie Martin. L’amministrazione comunale, per celebrare la consegna ufficiale alla città dell’opera restaurata, l’antica ex chiesa dei Morticelli, dedicata al culto di S. Michele Arcangelo - sconsacrata e abbandonata - ha organizzato quattro giornate di eventi. Si inizia con il taglio del nastro (ore 11.00), nel pomeriggio - dalle ore 18.00 e fino alle 22.30 - architetti ed ingegneri guideranno i visitatori alla scoperta della storia della antica chiesa e dei lavori di restauro che ne hanno permesso la rinascita. L’evento sarà accompagnato dall’esecuzione musicale di un quartetto d’archi.

"Ci siamo - ha dichiarato Fausto Aquilino assessore alla Cultura del Comune di Troia (Fg) - è realtà il nuovo, multifunzionale, affascinante, accattivante e elegantissimo Auditorium che l’amministrazione del Sindaco Cavalieri ha sognato di realizzare dal lontano 2014 per gli eventi culturali cittadini".

"Sabato 18 novembre il sindaco, Leonardo Cavalieri, e la sua amministrazione, con immenso onore e piacere, consegneranno, alla nostra amata città e, quindi, a tutti noi suoi cittadini, l’atteso Auditorium Jean-Marie Martin: sito nel cuore della nostra bellissima cittadina a pochi passi dalla Cattedrale e dai suoi tre Musei (Civico, Capitolare e Diocesano). L’augurio è che diventi un nuovo luogo di incontro, dove tutti potranno ascoltare, discutere, parlarsi, ridere, emozionarsi insieme e godere dell’ennesima bellezza ereditata dalla secolare storia di Troia".

Domenica 19, alle 21.00 l’auditorium darà il via alla prima Stagione teatrale 2023_24 del Comune di Troia organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, Consorzio regionale per le Arti e la Cultura.

Si comincia con Gabriele Cirilli che porta in scena NUN TE REGG PIU’ di Gabriele Cirilli, Maria De Luca, Mattia Cirilli, Gianluca Guagliarelli, Valter Lupo, Giorgio Ganzerli, regia di Valter Lupo.

Lo show riflette su cosa vuol dire essere al passo con il tempo, nonostante questo passi inesorabilmente. “Forse solo nei momenti eccezionali ci rendiamo conto dei nostri anni, mentre nella maggior parte del tempo siamo dei senza età”- Milan Kundera. Gabriele tramite la continua ricerca del nuovo, ma ricordando sempre il passato dal quale non ci si può separare, attraversa tutti i generi del teatro comico: dalla commedia degli equivoci al cabaret, canzoni, monologhi e gag irresistibili. Nun te Regg Più è lo spettacolo della saggezza in cui Gabriele non regge più i compromessi, i tranelli, le insoddisfazioni, le ingiustizie… che poi chi stabilisce cosa è normale?

Lunedì 20 novembre, alle 21.00, e martedì 21 alle ore 10.00 (riservato agli studenti), andrà in scena uno spettacolo teatrale di Ettore Bassi dedicato alle scuole e agli studenti della città di Troia. IL SINDACO PESCATORE, tratto dall’omonimo libro di Dario Vassallo, testi di Edoardo Erba, regia Enrico Maria Lamanna.

Ambientalista convinto, amato dai suoi concittadini, in una regione malata e straordinaria come la Campania, Vassallo era noto come il Sindaco Pescatore per il suo passato da pescatore, per l'amore del mare e della sua terra che nella sua attività di amministratore lo aveva sempre ispirato.

Esempio di rigore nel rispetto della legge con modi severi e fermi, che però permettono di mantenere intatta la bellezza di uno dei luoghi più caratteristici del Cilento; emblematica la sua ordinanza di una multa fino a mille euro per chi viene sorpreso a gettare a terra cenere e mozziconi di sigarette: un solo mozzicone inquina un metro cubo di acqua per un anno intero.

La sera del 5 settembre 2010, mentre rincasava alla guida della sua auto, è stato barbaramente e vigliaccamente ucciso per mano di uno o più assassini ancora oggi ignoti. Più di 500 persone tra sindaci, amministratori locali e semplici cittadini il 10 febbraio 2018 hanno marciato per dire no alla archiviazione dell'inchiesta sull' omicidio dell’ex sindaco di Pollica.

Lo spettacolo, che prevede il coinvolgimento diretto di una decina di ragazzi delle scuole delle città dove si andrà in scena, è prodotto da Michele Ido con la regia di Enrico Maria Lamanna è interpretato da Ettore Bassi, su drammaturgia di Edoardo Erba tratta dal libro di Dario Vassallo "Il Sindaco Pescatore" e dai racconti di chi lo ha conosciuto e non lo vuole dimenticare.

Da mercoledì 15 novembre sarà possibile prenotare il proprio posto a teatro in modo gratuito per uno dei due spettacoli.

Info su: www.teatropubblicopugliese.it e su Facebook: Teatro Pubblico Pugliese

