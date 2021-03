Troia (Fg), Leonardo Altobelli collezionista di lauree e master

Abita in via Stanchi a Troia (Foggia), ma il piglio volitivo e la passione per lo “studio” - non solo quello medico, dove per tutta la vita professionale ha continuato a ricevere i suoi pazienti - non si sono mai appannati, nemmeno alla veneranda età di 88 anni.

Leonardo Altobelli ha conseguito - dopo tredici lauree - un Master in Crimologia e Psicologia Investigativa presso l’Università di Foggia, che gli vale il record di seconda persona con più lauree al mondo, nonché di decano mondiale degli studenti e già si accinge a completare la terza ‘cinquina’, quale traguardo momentaneamente fissato.

Il padre, in realtà, lo avrebbe voluto Carabiniere - per questo la sua prima laurea in Giurisprudenza - ma il destino aveva per ‘Nardino’ (il vezzeggiativo usato in paese) un altro programma. Forse anche perché il dopoguerra delineava gli orizzonti con prospettive: più verso la cura delle ferrite - in senso lato - che verso il regolamento di contese, fin troppo esasperate sia dal conflitto bellico che dal ventennio fascista.

Nel suo excursus c’è stata anche una lunga parentesi amministrativa, oltre una militanza e dirigenza nel locale Partito Socialista Italiano, fino a ricoprire per la fascia tricolore di Sindaco nel periodo 1984-86..

Il taglio tutto “investigative” di gran parte dei suoi riconoscimenti accademici - l’obiettivo della prossima laurea in Scienze Investigative - le analisi sul dolore, che hanno caratterizzato molti dei suoi lavori, ovviamente la sua attività professionale e non ultimo l’argomento della sua recente tesi, “L’Impiccagione’, è come se delineassero il profilo di un’ulteriore vocazione, forse mancata: quella dell’anatomopatologo.

L’antico adagio del maestro Alberto Manzi - di diffusa e popolare memoria - recitava: “Non è mai troppo tardi”, questo il Dr. Leonardo Altobelli lo sa benissimo. Ad majora!

