Troia (Fg), Sportiva...Mente XIII edizione nel segno di Franco Basaglia

Dall’8 all’11 maggio a Troia (Fg) torna ‘Sportiva…Mente, l’utopia possibile’ - XIII edizione, la storica manifestazione contro lo stigma e la discriminazione del disagio psichico organizzata dal Centro di Salute Mentale Foggia-Lucera-Troia, guidato dal prof. Giuseppe Pillo.

A sfilare, accanto ai rappresentanti di molte amministrazioni comunali, Ordine dei Medici, autorità militari, associazioni, scolaresche, Centri di Salute Mentale provenienti da diverse parti d’Italia, nonché il Direttore Generale della ASL Foggia, Antonio Nigri.

“Sportiva…Mente - spiega Nigri - è una manifestazione che mette al centro la comunità in una dimensione nazionale di inclusione, in cui lo sport, con i suoi valori, permette di superare discriminazione e stigma. Essere curati e sentirsi curati sono due cose diverse. Oggi, le persone si sentono curate se la presa in carico del bisogno passa attraverso la relazione e l’ascolto: strumenti essenziali di promozione del benessere”.

Il programma:

Tutti i giorni alle 9.00 e alle 15.00 presso lo Stadio Comunale, torneo di calcetto a 6, a cui prenderanno parte numerose rappresentanze di operatori e fruitori dei servizi di tutela della salute mentale.

Giovedì 9 maggio , ore 9,00, Troia - Largo Villa Comunale, partenza del corteo “Sportiva…mente”, costituito da tutti i partecipanti e dai rappresentanti del mondo delle istituzioni, del no-profit e del volontariato, aperto all’intera cittadinanza.

A seguire, alle ore 10,30 presso l’Auditorium Comunale “Jean-Marie Martin”, in corso Regina Margherita, la manifestazione inaugurale all’insegna del dictat dell’OMS “Community engagement”.

Venerdì 10 maggio nei giardini della Villa Comunale dalle 19.30 ci sarà ‘La Corte dei Miracoli’, stand espositivi da parte di cooperative sociali di tipo B, di Associazioni e di piccole Aziende del settore dell’agro-alimentare e dell’artigianato, percorso enogastronomico con la presenza straordinaria dello Chef contadino, Peppe Zullo, e festa di piazza con artisti e la partecipazione del comico televisivo Bolide.

Alle 10.00 presso il Centro del Gusto di Troia, ci saranno attività di laboratorio di cucina, con la realizzazione e la degustazione di prodotti da forno.

Alle 15.00 visita al Parco Avventura di Biccari con merenda del contadino, esibizione sportiva di tiro con l’arco e percorso acrobatico avventura, laboratorio artigianale con la realizzazione di piccoli manufatti, escursione sul lungo lago Pescara - Biccari alla scoperta della flora e fauna del territorio e foto di gruppo sulla panchina gigante disposta sotto Monte Sidone, tra il Lago Pescara e Guado del Tufo, in uno dei punti più panoramici, con una vista mozza fiato su tutta la piana fino al Gargano.

Sabato 11 maggio alle 9.00 allo Stadio Comunale si disputeranno le finali del torneo. In contemporanea ci sarà un incontro calcistico tra una rappresentanza del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) di Foggia ed i Sindaci dei comuni del territorio.

Alle 12.00 per le strade del borgo, sfilata degli automezzi dei gruppi partecipanti. A seguire la premiazione presso l’Hotel ‘Villa Imperiale’ di Lucera.

L’edizione 2024 di Sportiva…Mente celebra il centenario della nascita dello psichiatra e neurologo, Franco Basaglia, promotore della Legge 180/1978 che portò alla chiusura definitiva dei manicomi, con la presentazione e proiezione del cortometraggio “Tutti Uguali, Tutti Diversi.

A spiegare il senso di “Sportiva…Mente”, è stato lo stesso Giuseppe Pillo, nel sottolineare come: “Il pensiero di Basaglia, promotore di una vera e propria rivoluzione culturale, abbia messo la persona con disturbo psichico al centro della cura, ridandole dignità e riconoscendole i diritti di cittadinanza e di inserimento lavorativo, quale strumento di inclusione sociale. Un percorso complesso - ha ribadito Pillo - di presa in carico globale, che richiede la partecipazione dell’intera collettività”.

Il vice presidente della Regione Puglia e assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, ha evidenziato la necessità di snellire i processi burocratici, per far fronte alle esigenze dei più deboli e rispondere in maniera più rapida ed incisiva alle esigenze della comunità bisognosa. Le istituzioni hanno la responsabilità di prendersi cura delle persone fragili, attraverso percorsi di cura mirati alle reali esigenze. L’impegno della Regione Puglia a favore di iniziative come Sportiva…Mente è costante e oramai pluriennale: lavorare in stretta collaborazione con CSM, ASL e con le associazioni, è il percorso da seguire per raggiungere risultati concreti ed efficienti. Guardare ai bisogni veri delle persone affette da disagio psichico, metterle al centro di un progetto che mira ad una integrazione globale è la missione che da anni il Dottor Pillo e tutti gli operatori del CSM portano avanti con passione, dedizione e determinazione. Ed è a loro, principalmente, che va il nostro ringraziamento”.

“Lo sport è un luogo di condivisione in cui le diversità si appianano - ha detto la Direttrice Sanitaria della ASL di Foggia, Mara Masullo - Sportiva..mente, è un luogo di incontro e di inclusione sociale, grazie al quale le persone affette da disagio psichico non si sentono più diverse, ma uniche”.

Mentre l’assessore allo Sport del Comune di Foggia, Domenico Di Molfetta, ha sottolineato Il ruolo centrale delle istituzioni e l’importanza del fare rete, per superare gli ostacoli e favorire l’integrazione sociale.

Nel suo intervento, il vice sindaco di Troia, Antonella Capozzo, ha sottolineato l’importanza di coinvolgere l’intera cittadinanza sulle problematiche della salute mentale. “Tematiche che interessano, in modo trasversale – ha aggiunto - l’intera collettività”, soffermandosi sull’importanza di saper accogliere e del guardare con amore alle persone affette da disabilità.

Infine, Rosaria Caputo, presidente dell’associazione “Tutti in volo”, che ha il compito di coordinare tutti gli eventi previsti in sintonia con il Centro Salute Mentale Foggia-Lucera-Troia, ha evidenziato le principali problematiche che affliggono i familiari di persone affette da disturbo psichico e l’importanza dell’associazionismo, quale valore aggiunto per il necessario ed indispensabile lavoro di rete nelle politiche per la salute mentale. Presenti anche rappresentanti del mondo del no profit e dell’associazionismo.

