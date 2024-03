Tulipark, emozioni da cogliere

di Silvia Viterbo

Piove, eppure l’ambientazione resta fantastica con i suoi fiori intorno agli alberi, le balle di fieno con disegnate le faccine, la mucca, il mulino a vento, il palchetto verde dove accogliere il sindaco. I veri interpreti sono i tulipani, colorati, affascinanti che aspettano di essere colti.

Un posto gradevole e curato dove passare un giorno di festa o le ore libere, con questo senso di libertà che ti si crea dentro mentre guardi le file colorate di tulipani diversi nella tinta, spesso nella forma, ma tutti bellissimi.

Antonio Lavermicocca e Tina Camardelli, che sono uno l’amministratore e l’altra la responsabile della progettazione ed eventi di Esecuzione Verde Group, hanno avuto una idea originale e vincente nell’aprire questo posto vicino lo stadio di San Nicola, nella strada Torremassimo Chiuria.

Sdraiarsi sull’erba, festeggiare un avvenimento, andare col secchiello a raccogliere i tulipani, tutte forme di ricerca di tempo ed emozioni per se stessi. Dobbiamo ritornare a fare una gita con la nostra famiglia o con gli amici, dobbiamo ritornare alle cose semplici che riempiono il nostro tempo in maniera non paragonabile a nient’altro. Ritorneremo quindi col sole, per immergerci di nuovo nei colori di questi campi e respirare bellezza.