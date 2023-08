Tupputi (CON): 'Puglia attrattiva e terra di talenti con #mareAsinistra'

La nota di Giuseppe Tupputi (capogruppo CON): 'Puglia, terra di talenti e meta attrattiva con la strategia #mareAsinistra'.

"La Puglia non sarà più un luogo da dover lasciare per potersi realizzare e affermare professionalmente - dichiata Tupputi - in Puglia non solo si potrà scegliere di restare, ma la nostra regione diventerà luogo attrattivo di talenti e investimenti dall’estero".

"È questo l’obiettivo di #mareAsinistra, una strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti in Puglia. La giunta regionale ha approvato il documento preliminare di tale provvedimento che metterà in moto, a partire dalla fine di questo mese, un processo partecipativo per mettere su una sorta di piattaforma strategica, con il contributo dei cittadini, organizzando incontri pubblici e attività in ogni territorio e angolo della nostra regione e anche fuori dalla Puglia".

"È così che il governo pugliese, con questo progetto proposto dall’assessore regionale Alessandro Delli Noci, intende avviare la nuova programmazione regionale e creare le condizioni perché in tanti possano fare il percorso inverso, ritrovandosi, appunto, col mare a sinistra, diversamente da come era stato andando via, verso nord. La Puglia, dunque, ma anche il Mezzogiorno, come luogo in cui vale la pena restare, tornare e venire a investire sui propri talenti, mettendo insieme istituzioni, soggetti pubblici e privati per ideare progetti e individuare risorse e strumenti per realizzarli e pubblicizzarli".

"Buone notizie anche per i Contratti di Programma - sottolinea Tupputi - visto che a brevissimo, a fine estate, saranno pubblicati i bandi del "Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027", per il sostegno, con contributi a fondo perduto, a imprese e start up, nell'ambito dell'obiettivo 'Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita'."

"Nell’ambito delle stesse misure ci sono: i PIA, Piani integrati di agevolazione, per sostenere gli investimenti delle piccole e medie imprese (PMI); i Mini PIA, per la concessione di agevolazioni alle micro e piccole imprese per attività di innovazione tecnologica e industriale, digitalizzazione e transizione energetica ed ambientale, oltre allo sviluppo e qualificazione delle competenze, al fine di rafforzare la competitività del sistema economico regionale, sviluppandone le specializzazioni produttive; i PIA Turismo, per la concessione di agevolazioni alle grandi imprese e PMI con l’ampliamento, l’ammodernamento e la ristrutturazione di immobili destinati o da destinarsi alle attività turistico alberghiere per lo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione degli attrattori culturali e naturali del territorio; e infine i Mini PIA Turismo, per la concessione di agevolazioni negli stessi ambiti ma alle grandi imprese e alle PMI.

"È una estate di grande attività, questa, per la Puglia e per il governo regionale - conclude Tupputi - non ci fermiamo, sempre al lavoro per lo sviluppo e la crescita della nostra regione, per farne sempre più una meta attrattiva".

