Turismo, BUYPUGLIA e BTM al via con “One night in Bari” fra Arte e Street Food

Sarà un tuffo nella cultura popolare, e nelle bellezze architettoniche di Bari Vecchia, il benvenuto ai 70 operatori specializzati nel turismo in arrivo da tutto il mondo per il via al BUYPUGLIA Routes & Experiences. Giunto alla VII edizione, organizzato dalla Regione Puglia e dall’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, è un evento dedicato al B2B ed è il primo nel post pandemia. Si svolgerà da 28 febbraio al 3 marzo.

Sia la giornata di inizio che quella conclusiva saranno nel capoluogo regionale, mentre l’1 e il 2 marzo i buyers esploreranno tutta la Puglia in 10 diversi itinerari. Il 3 marzo, in Fiera del Levante a Bari dove sarà in corso il BTM (Business Tourism Management), si svolgeranno i B2B.

La cerimonia di benvenuto, riservata agli ospiti internazionali ed aperta esclusivamente ai giornalisti, si svolgerà martedì 28 febbraio alle ore 17.45 a Bari vecchia, ex mercato del pesce in Piazza Ferrarese.

Il programma prevede l’intervento di:

- Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo della Regione Puglia

- Antonio Decaro, sindaco di Bari

Alle ore 18 i buyers, suddivisi in gruppi, verranno accompagnati dalle guide turistiche alla scoperta dei vicoli di Bari Vecchia, della Basilica di San Nicola ed altri luoghi di interesse, degusteranno i tipici street food del capoluogo barese, dalla focaccia barese alle sgagliozze.

Per il sistema delle imprese turistiche regionali il BUYPUGLIA Routes & Experiences rappresenta l’opportunità di presentare la propria offerta ad una selezione di operatori provenienti dai principali mercati europei ed extraeuropei, come l’Europa e il Nord e Sud America, e altri mercati emergenti.

La vigilia del doppio appuntamento in Fiera del Levante, col BUYPUGLIA e con BTM, è stata segnata dal commento "preoccupato" del capogruppo di Azione, Ruggiero Mennea, sui dati pubblicati da Pugliapromozione sul turismo in Puglia nell’Estate 2022”.

“La BAT registra solo il 3% degli arrivi dei turisti che hanno scelto la Puglia come meta delle scorse vacanze estive e, tra le 15 destinazioni più attrattive, non figura alcun Comune della BAT. Tali dati confermano purtroppo la tendenza degli ultimi anni - ha detto Mennea - infatti, anche nel 2015, nel 2019 e nel 2021 nessun Comune della BAT figurava tra le 15 destinazioni più attrattive. Di contro, la nostra provincia risulta, insieme a Bari, quella in cui la destagionalizzazione degli arrivi è più alta, a dimostrazione che la BAT si configura come destinazione legata al prodotto mare in parte molto residuale”.

“Questi dati sono preoccupanti - ha sottolineato Mennea - e mettono in evidenza la scarsa attenzione da parte della Regione nei confronti della nostra Provincia sul tema turismo. Infatti, solo per fare degli esempi, non è mai stata istituita alcuna articolazione di Pugliapromozione nella BAT, né ci sono investimenti specifici per offrire un’offerta turistica più attrattiva e soprattutto non esiste alcun piano strategico sullo sviluppo turistico della Puglia, a parte le “mancette” che vengono consegnate ad alcuni Consiglieri del Presidente Emiliano”.

“Questo territorio, che è stato dimenticato dalla Regione - ha concluso il Consigliere Mennea - ha diritto di avere la stessa dignità degli altri territori, sui quali si investono milioni di euro e dove si organizzano eventi di alto rilievo, e soprattutto dove si pianificano infrastrutture turistiche che danno costante appeal e produttività al settore turistico”.

La replica dell’assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane, non si è fatta attendere: “Stupisce che un Consigliere così accorsato come Ruggiero Mennea abbia fatto le affermazioni lette sul turismo nella BAT. Prima di tutto, a Trani - ha spiegato Lopane - esiste ed è attiva ogni giorno la sede di Pugliapromozione. e, quindi, l’affermazione che ‘non è mai stata istituita alcuna articolazione di Pugliapromozione nella BAT’ fa pensare, se non altro, ad un clamoroso abbaglio".

"Puglia365 - ha aggiunto Lopane - è il Piano strategico del Turismo, operativo dal 2016 e, per moltissimi aspetti, ancora attuale. Abbiamo sentito la necessità, dopo il Covid ed in un contesto difficile come quello della guerra, di avviare un nuovo percorso presentato anche a Trani – a giugno 2022. Appuntamento che evidentemente sarà sfuggito al Consigliere Mennea".

"I pilastri della programmazione strategica, su cui stiamo lavorando attraverso il coinvolgimento costante di tutti gli operatori dell’ecosistema turistico - ha quindi ricordato l'Assessore - verranno presentati a Bari, la prossima settimana, durante l’importante evento fieristico BTM. In questa cornice, è fondamentale la riflessione avviata sulle realtà turistiche dell’intera regione al fine di migliorare l’organizzazione delle destinazioni".

"Sempre la prossima settimana, in occasione della settima edizione del BUYPUGLIA - ha proseguito Lopane - due dei dieci tour che porteranno 70 buyers ad esplorare la Puglia, saranno proprio dedicati alla BAT. Mentre durante la BIT di Milano, fra le altre attività riguardanti la BAT, spicca la presentazione dell’Accordo per la Promozione e la Valorizzazione dei quattro siti UNESCO “Patrimoni di Puglia”: mette insieme l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione ed i Comuni di Alberobello, Andria e Monte Sant’Angelo".

"Ancora, è strano che il Consigliere Mennea parli di ‘scarsa attenzione da parte della Regione nei confronti della nostra Provincia sul tema turismo’. Hanno fatto il giro del mondo immagini iconiche, come quella di Castel del Monte pubblicata sul settimanale del New York Times nell’ambito della campagna all’estero partita il giorno di Pasqua 2022: una svista o malafede?"

"Riesce difficile comprendere - ha ribadito Lopane - come mai il Consigliere Mennea non abbia notato le varie attività in co-branding come quella itinerante in zona Ofanto con il bike tour, la festa dell’olio nuovo ad Andria con l’anteprima di Qoco 2023, la tappa a Bisceglie del Magna Grecia Awards, a Trani la tappa di Battiti Live di Radio Norba. Senza trascurare, a giugno 2022, nella Scuola Alberghiera di Margherita di Savoia, la realizzazione di una delle sei tappe dell’azione di valorizzazione del prodotto enogastronomico ‘Puglia, Identità e Storie di Gola’, a cura dell’assessorato al Turismo della Regione Puglia con Paolo Marchi".

"Se tutto questo non bastasse ad evidenziare, anche ai più distratti come Mennea, la costante attenzione della Regione Puglia e del presidente Emiliano e dell’Assessorato regionale al Turismo - ha sottolineato l’assessore Gianfranco Lopane – giova ricordare l’impegno profuso per dare visibilità internazionale alla prima mostra negli Stati Uniti dedicata al pittore impressionista barlettano Giuseppe De Nittis, realizzata a Washington DC. Il presidente Emiliano, ad ottobre, ha partecipato personalmente a Roma alla presentazione della mostra nella sede dell’Associazione della Stampa Estera".

"In conclusione - ha chiosato Lopane - non basta soffermarsi sul mero dato del 3% degli arrivi nella BAT nelle vacanze estive, senza evidenziare che la Sesta provincia dispone di meno strutture ricettive, e quindi di meno posti letto, rispetto al resto della Puglia. Nella BAT, a fronte della disponibilità di 6500 posti letto, pari al 5% del totale regionale, c’è un numero di turisti accolti (il cosiddetto tasso di occupazione) che in alcuni periodi arriva a superare quello di Foggia e di Lecce (le due province con il maggior numero di posti letto). Senza trascurare, infine, che la BAT ha una popolazione inferiore rispetto alle altre province. Invito il Consigliere Mennea a proporre iniziative all’interno del Piano strategico”.

