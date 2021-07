'Turismo del vino in Italia' con Dario Stefàno e Donatella Cinelli Colombini

Conversazione a tre sull’enoturismo, sulla sua straordinaria valenza strategica per il turismo italiano e il comparto del vino. L'occasione sarà la presentazione per la prima volta a Lecce del libro scritto a quattro mani dal senatore Dario Stefàno e Donatella Cinelli Colombini, che sabato 24 luglio (ore 19) sulla terrazza di Palazzo BN dialogheranno insieme al giornalista e conduttore Tv Tiberio Timperi.

“Turismo del vino in Italia. Storia, normativa e buone pratiche” (Edagricole) è il titolo del primo manuale nato, non a caso, dopo l'emanazione della normativa nazionale, scritto da Stefàno – autore della legge sull’enoturismo - e da Cinelli Colombini, produttrice e storica fondatrice del Movimento Turismo del Vino.

Il testo è stato pensato come un manuale, appunto, rivolto agli studenti che si apprestano a diventare operatori del turismo, ma anche alle cantine italiane, chiamate a cogliere questa straordinaria opportunità in chiave di multifunzionalità e diversificazione. L’enoturismo, con i numeri in grado di generare, rappresenta una leva strategica indiscussa per la ripresa, per fare bene e con una marcia in più.

La presentazione del libro rientra nel cartellone di appuntamenti di Lecce in Scena, la rassegna organizzata dal Comune di Lecce per questa estate 2021. L'ingresso è libero, ma è necessario prenotarsi mandando una mail all'indirizzo eventi.lecce@lafeltrinelli.it con nome, cognome e numero di cellulare.

(gelormini@gmail.com)