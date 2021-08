Turismo, Puglia regina dell'estate: sicurezza, ruralità e bellezza diffusa

Poco importa se dal 2014 la notizia della Puglia regione più bella del mondo riappare con puntualità cadenzata, in occasione della pubblicazione di guide ad essa dedicate: siano quelle del National Geographic o di Lonely Planet. Quello che torna utile è che la destinazione continua ad essere al centro delle attenzioni dei media e delle aspirazioni turistiche dei viaggiatori del mondo intero.

Che il Best Value Travel Destination In The World Prize, sia assegnato o no per la seconda volta, possiamo dire resta alquanto relativo, se la percezione diffusa è quella di un riconoscimento alle esperienze uniche e autentiche vivibili sul suo territorio: nei suoi borghi, nella sua variegata realtà rurale ed anche in quella più moderna delle sue città sostenibili, nonché nei suoi castelli e nelle cattedrali, e non solo per il suo mare e la sua enogastronomia.

E’ significativo, insomma, che si parli della Puglia come una regione che “Vanta il meglio dell’Italia meridionale: dai ritmi di vita, alle tradizioni, e alla bellezza tipica dei luoghi”.

Innegabile che nell’estate 2021 la Puglia si sia confermata meta gettonata dei personaggi dello spettacolo, dello sport e della moda per passare le vacanze in sicurezza, oltre alla destinazione più gettonata per il turismo di prossimità. Merito dell’ospitalità a contatto con la natura, ma anche del turismo enogastronomico e dell’offerta delle località di mare e delle campagne, secondo l'analisi di Coldiretti/Terranostra della Puglia sui dati delle prenotazioni.

Regina della ricettività agrituristica e dell'ospitalità in campagna, rileva Coldiretti Puglia, si conferma la provincia di Lecce, con 313 strutture agrituristiche, sulle 752 totali autorizzate in tutta la regione, seguita da Bari con 143 agriturismi, 113 a Foggia, 94 a Brindisi, 69 a Taranto e 20 nella BAT, secondo i dati ISTAT.

“La Puglia delle masserie e della bellezza dei borghi rurali - racconta Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia - è stata palcoscenico anche nell'estate 2021 di vip, da Fedez e Chiara Ferragni a Fabio Volo, da Madonna a Vasco Rossi, da Raoul Bova a Luca Argentero, da Tommaso Zorzi a Stefano Sensi, da Carolina Crescentini ad Andrea Delogu e Ema Stokholma, oltre ai matrimoni di Federico Zampaglione dei Tiromancino, che ha sposato a Mottola Giglia Marra e l’attrice francese Margaux Châtelier che ha sposato Marcy de Soultrait".

Il brand Puglia - aggiunge Muraglia - ha un grande appeal sui turisti italiani e stranieri, grazie anche al clamore suscitato dagli acquisti dei vip di masserie storiche prestigiose in Salento, le aree rurali sono tra le mete favorite grazie al buon cibo, alla tranquillità e alla bellezza del paesaggio che va salvaguardato e 'rigenerato' oggi più che mai. Non è un caso che abbiamo vicini di casa del jet set nazionale e internazionale, colti dal colpo di fulmine proprio per il nostro straordinario paesaggio, come Raul Bova, Donadoni, Helen Mirren, Francis Ford Coppola e Meryl Streep. E ancora, tra Salento e Valle d'Itria, anche Gerard Depardieu, Mickey Rourke, John Malkovich, Taylor Hackford e Ferzan Ozpetek”.

Si tratta di un aumento sostenuto dalla qualificazione dell'offerta con gli agriturismi italiani, che offrono servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, come l'equitazione, il tiro con l'arco, il trekking o attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici, ma anche corsi di cucina e wellness. Tra le motivazioni non manca - rimarca Coldiretti Puglia - la spinta alla ricerca di tranquillità dopo mesi di lockdown causati dalla pandemia da Covid.

Sono il cibo e la molteplicità di attività possibili per trascorrere la giornata ad attirare i turisti stranieri e italiani negli agriturismi del tacco d'Italia, aggiunge Coldiretti Puglia, dall'equitazione alle escursioni, dalle osservazioni naturalistiche al trekking alla mountain bike.

“Nel dettaglio - sottolinea il presidente di Terranostra Puglia, Filippo De Miccolis Angelini - gli agriturismi offrono alloggio, ristorazione, ma anche degustazioni e attività ludiche, ricreative e sociali. Dall'agri-campeggio all'agri-relax, dalla semplicità dell'accoglienza rurale ai buffet con i prodotti dell'orto, alle passeggiate ritempranti nella natura, sono alla base del gradimento in crescita dei turisti rispetto al paesaggio e all'enogastronomia. E' aumentata anche la richiesta di pernottamento e di attività ricreative per trascorrere le vacanze in armonia con la natura, imparando i segreti della vita in campagna. Il successo degli agriturismi ruota attorno all'enogastronomia, con gli agrichef di Campagna Amica, i cuochi contadini che preparano piatti della tradizione con mirabile maestria”.

Oltre al relax ritemprante nel verde, lontano dal traffico delle città, oggi chi sceglie l'agriturismo cerca anche una serie di attività sportive per rendere ancora più ricca la vacanza, i giochi per bambini, ma anche corsi di cucina e intrattenimenti culturali, le aree per campeggi fino agli agri-trattamenti di bellezza. Gli Agriturismi di Campagna Amica - continua Coldiretti Puglia - mettono a disposizione anche spazi attrezzati per pic-nic all'aria aperta che rispettano le esigenze di indipendenza di chi ama dedicarsi alla cucina in piena autonomia, ricorrendo eventualmente solo all'acquisto dei prodotti aziendali. Grandi opportunità anche dalla vendita diretta, con il 40% delle aziende regionali che vendono prodotti propri ed il 20% prodotti biologici.

La gita in agriturismo è, infatti, anche l'occasione per far conoscere, soprattutto ai bambini, gli animali di fattoria: galline, mucche, cavalli, asinelli, assistere alla mungitura, alla posa delle uova, o imparare a fare il formaggio e la pasta fatta in casa, e anche per vedere affascinanti strumenti di lavoro ed attrezzature agricole, moderne e del passato, dal vecchio aratro ai potenti trattori: ovvero l'affascinante mondo delle Fattorie Didattiche.

