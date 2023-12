'Tutti all'Opera' fondi privati a sostegno della Fondazione Petruzzelli

È stata presentata nel foyer del Teatro Petruzzelli l’iniziativa “Tutti All’opera” promossa dalla Fondazione Petruzzelli, dal Comune di Bari e dalla Regione Puglia, con l’obiettivo di sostenere la raccolta fondi da parte di soggetti privati a sostegno delle attività artistico - culturali della Fondazione Teatro Petruzzelli.

Scegliere di supportare il teatro più importante di Puglia significa contribuire concretamente all’incremento dell’attività artistica, alla realizzazione di varie produzioni musicali e sempre più numerose tournée, nazionali e internazionali, così da offrire alla comunità stagioni di grande prestigio, oltre che di notevole qualità artistica e culturale.

Grazie al sostegno dei privati, la Fondazione Petruzzelli raggiunge l’ultimo parametro attraverso cui potrà essere implementato il riparto del 25% del Fondo Unico per lo Spettacolo destinato alle FLS, ex art. 1 comma 1 lett. b) del D.M. 03/02/2014, che premia la capacità delle dodici fondazioni lirico sinfoniche italiane di reperire risorse dai mecenati privati.

Ad oggi, l’iniziativa, avviata in via sperimentale, grazie al sostegno del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e del suo capo di gabinetto, Prof. Giuseppe Catalano, ha potuto raccogliere l’adesione di importanti rappresentanti del mondo produttivo pugliese, in un mix tra “pubblico” e “privato”, uniti nel nome della Fondazione Teatro Petruzzelli. Tra questi è possibile segnalare Acquedotto Pugliese S.p.A., Megamark S.R.L., Aeroporti di Puglia S.p.A., Molino Casillo S.p.A., MER MEC S.p.A., Università LUM, Camera di Commercio di Bari, GAEFCC holding S.R.L., Nuova Fiera del Levante S.p.A. e CO.BAR. S.p.A., quest’ultimo attraverso una importante sponsorizzazione tecnica. Il contributo complessivo ad oggi è di poco superiore a 1,5 milioni di euro.

“Tutti all’opera” si pone così l’obiettivo di rendere la campagna di sostegno privato alla Fondazione strutturale, con la possibilità di accogliere nuovi donatori nella costituenda associazione “Amici della Fondazione Teatro Petruzzelli” che sarà resa ufficiale nel prossimo mese di gennaio.

"Giornate come questa - ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - scandiscono il lavoro ben fatto in questi anni. Quando ero sindaco abbiamo risollevato il Teatro dalle macerie, lo abbiamo riportato al suo splendore originario e questo ha permesso a un immenso numero di persone di riappropriarsi di questo luogo e di condividere momenti di cultura e socialità di altissimo livello".

"L’investimento nella cultura, nella bellezza e nella partecipazione prosegue oggi con questa iniziativa che la Regione Puglia, insieme ad Aeroporti di Puglia, Acquedotto Pugliese e imprenditori illuminati, sta portando avanti al fianco del Comune e della Fondazione. Il mondo produttivo pugliese si unisce nel nome della Fondazione del Teatro Petruzzelli per generare un processo virtuoso, che come Regione Puglia sosterremo e rafforzeremo, nella consapevolezza di incubare in questo modo semi buoni nel territorio e sviluppare, attraverso la cultura, uno dei modelli più elevati di economia intelligente".

“Importante, soprattutto nelle occasioni pubbliche come questa - ha dichiarato il sindaco di Bari e presidente della Fondazione Petruzzelli Antonio Decaro - ricostruire la storia del teatro Petruzzelli, perché così facendo ricostruiamo un pezzo della storia della nostra città e dei baresi che tra queste pareti, sia la prima, sia la seconda volta, hanno lasciato il cuore, la fatica, la passione e l’orgoglio. In circostanze e prospettive diverse, ma certamente questo teatro deve la sua forza e la sua grandezza proprio ai cittadini che ancora oggi, quando in tantissimi varcano quelle porte, ne fanno la fortuna".

"Questa fortissima connotazione di partecipazione popolare alle vicende del teatro è forse l'elemento che ci distingue da tutte le altre fondazioni lirico sinfoniche italiane, perché è l'espressione di una connessione sentimentale, in nome della quale in questi anni abbiamo lottato tutti insieme per raggiungere traguardi insperati fino a qualche tempo fa. Di qui l’idea di aprirci ancora una volta alla partecipazione della comunità, del mondo dell’impresa, delle istituzioni, degli enti e dei cittadini, affinché ognuno possa scegliere di sostenere il nostro teatro in un momento cruciale del suo percorso, alle prese con un’attività creativa e produttiva ormai di rango nazionale e internazionale. Abbiamo deciso, quindi, di chiedere ancora una volta il vostro sostegno, come è evidente nell'immagine scelta per lanciare la campagna “Tutti all’opera”, in cui le persone non sono sotto il teatro, ma ne rappresentano le fondamenta che lo sorreggono. I ringraziamenti a chi ha partecipato fino ad oggi sono scontati e doverosi".

"Meno scontato è invece il lavoro che d’ora in avanti ci accingiamo a fare insieme: per raccogliere altri fondi, grazie alla presenza dei vostri nomi tra i partecipanti alla campagna, e per valorizzare questa partecipazione in tutte le forme possibili, dagli eventi, al co-branding, alla condivisione di alcune campagne sociali, all’apertura del teatro e delle sue opere ai nuovi pubblici che insieme sapremo avvicinare. Credo che il futuro della fondazione Petruzzelli si possa scrivere insieme mettendo a valore l'esperienza, la competenza, la qualità straordinaria della direzione del teatro, dei maestri d'orchestra, delle produzioni storiche e di quelle che verranno, per rafforzare ulteriormente quel legame indissolubile che esiste tra la città di Bari e il suo teatro più prestigioso”.

"Quando nel 2014 - dichiara il sovrintendente Massimo Biscardi - è iniziato il mio percorso da sovrintendente del Petruzzelli non avevo idea della mole di lavoro che avrei dovuto affrontare. La mia più grande fortuna è stata l’aver condiviso tutto il percorso con i due amministratori che siedono oggi al mio fianco e che mai hanno fatto mancare il loro sostegno, i loro suggerimenti, l’apporto finanziario delle amministrazioni da loro guidate. Anche nelle ore più difficili. Pochi mesi fa, ho rilevato un’accelerazione di alcuni costi di produzione, principalmente quelli relativi a energia, materie prime e trasporti, aumenti assolutamente non preventivabili. È in quel momento che ho sentito l’esigenza di coinvolgere il Sindaco di Bari e il Presidente della Regione Puglia, nella loro qualità di Soci pubblici territoriali".

"Ho spiegato loro le ragioni della crisi e ho chiesto loro aiuto nella ricerca di partner economici che sostenessero le nostre attività, visto che questo elemento rappresentava l’ultimo traguardo da raggiungere dalla Fondazione Petruzzelli: la presenza e il sostegno dei “privati”. Grazie al Sindaco Antonio Decaro, con il quale ho condiviso gli ultimi dieci anni di gioie e dolori e al Presidente Michele Emiliano, oggi sono in grado di presentare in questa cornice meravigliosa gli Amici della Fondazione Teatro Petruzzelli che hanno deciso di scendere in campo con tutta la loro esperienza di capitani di impresa e che sosterranno il Petruzzelli non solo in termini finanziari, ma anche con il loro contributo in termini di idee e di analisi della realtà economica".

"La Fondazione Teatro Petruzzelli è un elemento identitario non solo della ‘baresità’, ma dell’intero territorio regionale. In grado di competere nei segmenti più alti della produzione culturale, come forte elemento di promozione culturale e territoriale. Permettetemi, infine, un ringraziamento a quei cittadini che stanno contribuendo con la loro campagna di donazione “Diventa Donor del Petruzzelli”, segmento che si aggiunge a quello che presentiamo oggi. Come tutti sapete il mio mandato terminerà nel giugno del 2025, e non sarà più rinnovabile. È mia premura contribuire, fino al mio ultimo giorno da sovrintendente, a profondere le buone pratiche e la messa a sistema della Fondazione Petruzzelli con le istituzioni pubbliche e il sistema imprenditoriale. Il mio auspicio è quello di lasciare una Fondazione solida finanziariamente, in salute, e che possa traguardare i migliori successi".

Il sostegno alla Fondazione Petruzzelli può anche beneficiare dei vantaggi fiscali del c.d. Art bonus introdotto dal Decreto 83/2014 (www.fondazionepetruzzelli.it) . Il c.d. Art bonus, per le erogazioni liberali, a decorrere dal 2015, è stato infatti esteso ai contributi da parte di persone fisiche e giuridiche, per il sostegno, tra l’altro, delle Fondazioni lirico sinfoniche, tra le quali anche la Fondazione Teatro Petruzzelli. La possibilità di beneficiarne, inizialmente limitata a un triennio, è stata resa permanente dalla legge di stabilità 2016.

