'Typhoon Flag 2024' in Puglia a Gioia del Colle dall'11 al 29 marzo

Tecnici e piloti provenienti da tutti i reparti 'Eurofighter' dell'Aeronautica Militare si addestreranno presso il 36/o Stormo Caccia di Gioia del Colle, in provincia di Bari, nell'ambito dell'esercitazione annuale 'Typhoon Flag 2024' che si terrà dall' 11 al 29 marzo. Lo annuncia in una nota l'Aeronautica militare.

Typhoon Gioia1Guarda la gallery

In particolare - secondo quanto riportato da un'agenzia ANSA - nell'aeroporto militare barese si schiereranno "Un'aliquota di personale ed assetti aerei provenienti dai vari reparti dell'Aeronautica dotati di velivolo F2000 (4° Stormo di Grosseto, 37/o Stormo di Trapani e 51/o Stormo di Istrana)". L'attività che avrà come base l'aeroporto pugliese 'Red Flag' che si svolgerà in Alaska nei prossimi mesi di aprile e maggio.

caccia militari EurofighterGuarda la gallery

"La 'Typhoon Flag' rappresenta, infatti, una preziosa opportunità - prosegue la nota - per consolidare le tattiche operative di tutta la 'Comunità Eurofighter', aumentandone lo spirito di cooperazione e di condivisione tra il personale e gli assetti con i quali la Forza Armata assicura la difesa dello spazio aereo nazionale e Nato, 365 giorni all'anno, senza soluzione di continuità".

L'attività di volo si svolgerà dal lunedì al venerdì prevalentemente di giorno "nell'ottica di minimizzare l'impatto sulla cittadinanza dei territori limitrofi.

Typhoon Tiger Meet 2022 002Guarda la gallery

Dall'Aeronautica militare viene precisato che non sono escluse anche "sortite di volo in fascia notturna". Le aree di operazioni vedranno interessata una zona del Mar Tirreno ad est della Sardegna e alcune aree del Mar Ionio e relative coste calabresi, più vicine alla base di Gioia del Colle.

(gelormini@gmail.com)