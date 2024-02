UE, Valutazione Commissione sul PNRR italiano: è il primo in Europa

L'Italia (seguita da Spagna e Croazia) ha registrato il numero più elevato di “milestone” e “target’ per investimenti e riforme nell'ambito del PNRR: rispettivamente 178 su un totale di 527, 121 su un totale di 416 e 104 su un totale di 372. E’ quanto viene indicato nel Rapporto sull’attuazione dei Pnrr pubblicato dalla Commissione Europea.

“Esprimo grande soddisfazione per quanto emerso sull’Italia dalla valutazione di medio-termine sul PNRR pubblicata oggi dalla Commissione europea”, ha dichiarato il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto.

"Il Rapporto di oggi conferma che l'attuazione del PNRR italiano va avanti con grande efficacia e rapidità e che l'Italia è prima in Europa per obiettivi, riforme e investimenti realizzati" aggiunge Fitto.

"Un riconoscimento molto importante del lavoro di squadra fatto finora anche perché frutto di una valutazione affidata dalla Commissione ad un consorzio scientifico indipendente e di grande prestigio" ha aggiunto Fitto.

"Consideriamo questo ulteriore segnale positivo - ha concluso Fitto - come uno stimolo a proseguire con efficacia e determinazione il nostro lavoro".

Con una dichiarazione congiunta il Gruppo regionale di Fratelli d’Italia (capogruppo Francesco Ventola e i consiglieri Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini e Michele Picaro), ha commentato le performance del governo.

“Oggi la Commissione europea ha certificato che l’Italia è il primo Paese in Europa per l’attuazione del PNRR, ieri si è riunita per la prima volta la cabina di regia della ZES unica. Si tratta di due strumenti economici destinati a cambiare il volto dell’Italia e in modo particolare del Mezzogiorno, sui quali il Governo Meloni ha scommesso fin dal suo insediamento".

"Quindi, appare evidente - si legge nella nota - che tutte le polemiche sono solo pretestuose e ideologiche e hanno come scopo solo quello di attaccare il Governo e in modo particolare contro il ministro Raffaele Fitto, il lavoro serio e incessante di quest’ultimo è la migliore risposta che i pugliesi possano ricevere: da una parte un Governo di centrodestra che lavora e porta risultati all’economia, dall’altra un centrosinistra che per nascondere le proprie inefficienze e incapacità fa solo chiacchiere”

