UNECE San Marino, Bari in rappresentanza del Forum mondiale dei Sindaci ONU

Il comitato direttivo del Forum dei Sindaci delle Nazioni Unite, d’accordo con la Rappresentanza permanente d’Italia presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra, ha scelto la Città di Bari per presentare, a San Marino, gli esiti dei lavori svolti a Ginevra lo scorso aprile e le raccomandazioni adottate dalle città, da sottoporre a ratifica nell’ambito dell’83° Assemblea dell’UNECE - la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, attualmente in corso.

Il vicesindaco Eugenio Di Sciascio, intervenuto in rappresentanza della Città di Bari nelle veci del sindaco Antonio Decaro, ha rimarcato l’esigenza di incorporare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite nelle agende urbane, per favorire una maggiore integrazione tra i programmi transnazionali, nazionali e locali, focalizzare sempre più l’azione delle città sul contrasto al cambiamento climatico, promuovere un più ampio coinvolgimento dei cittadini e delle comunità nelle sfide del futuro, con particolare riferimento alle nuove generazioni.

“È stato un grande onore essere stati selezionati dall’UNECE come rapporteur del Forum dei Sindaci in un consesso così prestigioso - ha commentato Eugenio Di Sciascio - un riconoscimento che gratifica lo sforzo profuso negli ultimi anni sulle relazioni internazionali e sulle reti transnazionali tra città. È nelle città che le grandi sfide globali, come il cambiamento climatico, l’accoglienza dei migranti, il contrasto alle povertà alimentari o la sostenibilità energetica, potranno essere concretamente affrontate ed è per questo che le Nazioni Unite avvertono l’esigenza di contestualizzare i loro obiettivi 2030 negli ambiti locali".

"Ancora una volta - ha aggiunto Di Sciascio - anche qui a San Marino, con tutti i sindaci intervenuti e le rappresentanze dei governi, abbiamo voluto testimoniare la nostra piena solidarietà al popolo ucraino e alle città assediate, auspicando un celere negoziato e la possibilità di esercitare un ruolo attivo nella ricostruzione dei sistemi urbani duramente compromessi dalla guerra”.

Sul fronte delle raccomandazioni dei sindaci ai governi, le città riunite nel Forum chiedono: un maggior protagonismo in sede ONU nei processi di pianificazione e decisionali legati allo sviluppo di soluzioni comuni per affrontare le sfide globali; il rafforzamento della collaborazione tra le città e gli Stati membri e le rappresentanze permanenti; l’aumento del numero delle città aderenti al Forum, ampliando l’attuale rappresentanza di una città per Paese; l’organizzazione di un evento pubblico intorno al Forum per scambiare buone pratiche, anche con le reti internazionali, su temi di attualità politica globale; l’implementazione di una piattaforma digitale permanente in forma di comunità di pratiche tra città.

Il Forum dei Sindaci (Forum of Mayors - FoM) è stato istituito nel 2020 dall’UNECE per facilitare lo scambio di esperienze tra città e discutere le soluzioni per affrontare le sfide finalizzate a raggiungere gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall’ONU per le aree urbane.

