Uniba, Giuseppe Di Vagno e il blocco sociale del 1921 - 1922

Era un uomo che amava la piazza che parlava con i contadini e i braccianti, “un cervelloborghese in un’anima socialista” come l’ha definito il suo primo biografo Alfredo Violante. Glieventi per ricordare la figura di Giuseppe Di Vagno, uomo d’azione e di cultura, nel Centenariodella sua morte, continuano grazie al programma messo a punto dalla Fondazione Di Vagno edal Comitato nazionale del Centenario.Convegni mostre e presentazioni di libri per raccontare il primo martire socialista della storiad’Italia, con iniziative che sino a maggio 2022 attraverseranno tutto il Paese, da Bari, Mola diBari e Molfetta, a Roma e Milano.<<1921-1922 Lotta per l’egemonia e costruzione di un nuovo blocco sociale>> è il titolo delconvegno che si terrà il prossimo mercoledì 24 novembre, alle 9.30, nell’Aula Aldo Moro econ il concorso dell’Università degli Studi di Bari.Dopo i saluti del Rettore Stefano Bronzini, di Antonio Felice Uricchio presidente dell’ANVUR –Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, e di GianvitoMastroleo presidente della Fondazione Di Vagno, svolgeranno le relazioni tre docenti di Storiacontemporanea:- Simona Colarizi dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,- Giovanni Scirocco dell’Università degli Studi di Bergamo,- Carlo Spagnolo dell’Università degli Studi di Bari.Si parlerà delle origini del fascismo, del nuovo “blocco sociale”, ma anche dei suoi rigurgiti chesi manifestano nella contemporaneità tra populismi di varia declinazione, sovranismo,nazionalismi beceri e disumani, disconoscimento della scienza.Gli eventi del Centenario si svolgono in collaborazione con le Istituzioni e le Fondazioni cherimandano alla medesima tradizione e, dunque, Casa Museo e Fondazione Matteotti,Fondazione Nenni, Istituto per la Resistenza - Istituto Parri di Milano, ANPI, IPSAIC e altriancora.