UNIBA, Laurea Honoris Causa a Sergio Fontana - Farmalabor

Venerdì 24 febbraio 2023, alle ore 11.00, nell'Aula Magna Aldo Cossu del Palazzo Ateneo, l’Università di Bari Aldo Moro conferisce la Laurea Honoris Causa in Innovazione, Governance e Sostenibilità a Sergio Fontana, Presidente della Farmalabor srl e Presidente di Confindustria di Puglia.

Alla Cerimonia aperta dai saluti istituzionali del Rettore Stefano Bronzini, parteciperà Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria.

La Laudatio è affidata alla prof.ssa Laura Di Cuonzo Coordinatrice del Corso di Laurea in Innovazione Governance e Sostenibilità di Uniba. A seguire il prof. Giovanni Lagioia Direttore del Dipartimento di Economia, Management e Diritto di Impresa di UniBa legge le motivazioni che hanno portato all’approvazione della proposta di conferimento della laurea in Innovazione, Governance e Sostenibilità al dott. Sergio Fontana che, ricevuta la pergamena, terrà una Lectio Magistralis su “Innovazione, Governance e Sostenibilità. Il caso Farmalabor.”

Il Corso di Laurea Magistrale in Innovazione, Governance e Sostenibilità, presente presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa, forma esperti con competenze manageriali nell’ambito dell’innovazione e della sostenibilità, declinata nelle dimensioni economico-finanziaria, sociale e ambientale. Proprio in questi campi si distingue la figura del dottor Sergio Fontana, imprenditore originale nelle idee e nelle innovazioni sviluppate, punto di riferimento dell’industria farmaceutica, dell’industria Pugliese e, non ultimo, interlocutore attento di quella nazionale.

Sergio Fontana si è laureato in Farmacia presso l’Ateneo barese nel 1992. Dopo aver svolto attività professionale presso la Farmacia di famiglia, a Canosa di Puglia, Fontana decide di intraprendere un’attività propria e fonda la Farmalabor srl, di cui è presidente e amministratore delegato. L’azienda, nata dall’intuizione di avviare una produzione di principi attivi per preparazioni galeniche a Canosa di Puglia, in un territorio dove l’industria farmaceutica era del tutto assente, ora è una realtà affermata a livello nazionale e internazionale nel settore della produzione e distribuzione di materie prime ad uso farmaceutico, cosmetico e alimentare.

Oggi l’azienda fondata da Fontana è la prima azienda farmaceutica in Italia per numero di principi attivi autorizzati dall’AIFA ed è prima in Italia anche per la commercializzazione di cannabis ad uso terapeutico. Fontana crede nell’innovazione: svolge con la sua impresa un’intensa attività di ricerca, collabora con il mondo dell’Università e fonda un proprio Centro Ricerche a Canosa, tanto da conquistarsi importanti riconoscimenti, fra cui il “Premio Imprese per l’Innovazione” di Confindustria nel 2021 e nel 2022 il prestigioso “Premio dei Premi”, istituito su concessione del Presidente della Repubblica.

Attivo nel sistema associativo di Confindustria, pugliese e nazionale, Sergio Fontana è attualmente Presidente di Confindustria Puglia e Confindustria Albania. Oltre ai meriti imprenditoriali, Fontana si è distinto anche nella valorizzazione della storia e del patrimonio culturale della sua terra, in qualità di presidente della Fondazione Archeologica Canosina.

