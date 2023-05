Unioncamere: Puglia prima per numero imprese produttrici di vino

Lo conferma Unioncamere Puglia: secondo il loro Osservatorio (Sismografo) sono 396 le aziende pugliesi che operano nella produzione di vino al 31 dicembre 2022, con fatturati in crescita, aumento dei profitti, incremento degli investimenti, e maggior impiego di capitale di rischio. Un risultato che, per numero di imprese, colloca la Puglia al primo posto in Italia, davanti a Sicilia (328) e Veneto (223).

Foggia è la provincia pugliese in testa per radicamento delle aziende vinicole: 144 pari al 36% del totale regionale. Seguono le province di Bari (18% delle imprese pugliesi) e Taranto (16%); il resto della torta è diviso più o meno equamente fra le altre province (intorno al 10%).

“I dati del nostro Sismografo - ha dichiarato Damiano Gelsomino, presidente di Unioncamere Puglia - testimoniano la pervasività di questo comparto nel territorio regionale e una sua indubbia vivacità: nel 2022, nonostante gli effetti nefasti della pandemia anche sull’Horeca internazionale, ha fatto registrare un export per un valore di 246 mln di euro, 30 in più del 2021 e 64 in più del 2017”. Nei mercati di sbocco il podio va a Germania, Svizzera e Regno Unito. Segue una sorprendente Albania, in cui la Puglia è la prima regione d’Italia per export.

“Sono risultati frutto di un impegno longevo: fare vino e farlo bene non è un mestiere che si inventa – ha ricordato Luigi Triggiani, segretario generale di Unioncamere Puglia - più della metà dei protagonisti di questa filiera sono sul mercato da oltre vent’anni. Inoltre, i dati suggeriscono che se l’impresa è antica crea mediamente più occupazione. Il settore complessivamente dà lavoro a 2.170 persone e presenta anche un indotto considerevole, sia a monte che a valle”.

A monte della filiera vi sono le attività primarie di coltivazione dell’uva. Il dato - che aggrega però sia uva da tavola che da vino - si attesta su 11.371 aziende (terzo posto in Italia, dopo Veneto e Sicilia) e 25.063 addetti. A valle della catena del valore ci sono 883 aziende e 2.053 addetti. È un mondo variegato, di cui fanno parte innanzitutto 79 imprese di imbottigliamento ed etichettatura. Poi vi è l’intermediazione, business con 359 imprese attive nel commercio all’ingrosso di alcolici. Infine, il retail specializzato, con 395 attività di commercio al dettaglio di bevande. (ANSA).