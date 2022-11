Utilità vaccini, le precisazioni del Sottosegretario Gemmato

In una nota diffusa, il sottosegretario alla Sanità, Marcello Gemmato, ha precisato il senso delle sue dichiarazioni nella replica relativa all'utilità dei vaccini, durante una trasmissione RAI col giornalista Aldo Cazzullo.

"Vaccini armi preziose contro il Covid - ha sottolineato Gemmato - le mie parole decontestualizzate e oggetto di facili strumentalizzazioni. Sono stupefatto dalle strumentalizzazioni che l’opposizione sta montando in queste ultime ore in merito ad alcune mie dichiarazioni rilasciate ieri alla trasmissione Re Start di Rai 2".

"Ho sempre sostenuto la validità dei vaccini e la capacità che hanno di proteggere soprattutto i più fragili - ha ribadito Gemmato - come Sottosegretario alla Salute ed esponente di Fratelli d'Italia voglio sgombrare il campo da interpretazioni faziose e ideologiche. L’attività parlamentare di questi anni testimonia in maniera limpida e coerente la posizione mia e di FdI".

"Siamo passati dall’emergenza alla convivenza con il virus - ha concluso - anche grazie ai vaccini, adesso è tempo di guardare avanti".

Tagliente il commento di Michele emiliano sul suo profilo social: "Se dovessi fare un ragionamento “di parte” sarei quasi dell’idea che uno cosi farebbe bene a non dimettersi, perché prova di appartenere ad un partito No Vax che non solo non è stato di minimo aiuto durante la pandemia ma è ancora convinto di non doversi schierare per i vaccini. Uno cosi l’opposizione se lo dovrebbe tenere caro caro perché una volta alla settimana dice una cosa che delegittima il Governo, il Presidente del Consiglio e il Ministro della Sanità che lo hanno nominato Sottosegretario alla Salute".

"Ma siccome qui parliamo della salute delle persone - ha aggiunto Emiliano - di pagine di sofferenza, del fatto che siamo riusciti a tornare a vivere grazie alle conquiste della ricerca e al sacrificio degli operatori, bisogna pretendere dal Governo serietà e chiarezza sul punto".

"Gemmato vuole screditare tutto il lavoro fatto e i risultati ottenuti grazie ai vaccini? - si chiede il Governatore - la comunità scientifica internazionale e nazionale, l'Istituto Superiore di Sanità, AIFA, il Consiglio Superiore di Sanità, tutte le società scientifiche hanno sostenuto e sostengono la sicurezza e l'efficacia dei vaccini; quali evidenze ha il sottosgretario per non schierarsi?"

"La smentita di Gemmato, che dopo la richiesta unanime delle sue dimissioni, fa retromarcia e si proclama pro-vaccini, dopo aver detto esattamente il contrario in diretta tv - ha concluso Emiliano - dimostra solo la doppiezza e l’ambiguità di queste persone che sono al governo in Italia".

