Valentina De Palma vince da 'Gino cerca Chef': da Taranto a Manchester

Gioia e sapori hanno riunito i tarantini, davanti ai televisori, per la vittoria della chef Valentina De Palma nella gara culinaria 'Gino cerca Chef' tenutasi a Manchester. Un tifo quasi da stadio, in tipica atmosfera britannica, ha affettuosamente abbracciato la cuoca tarantina.

Con tenacia e caparbia, come ha fatto da quando ha deciso di non proseguire nella professione di architetto, la personal chef tarantina Valentina De Palma ha superato le durissime selezioni della produzione Discovery Italia. Fra i 500 partecipanti è arrivata fra i 9 in finalissima! Dopo un avvincente percorso nel nuovo cooking show “Gino cerca chef” condotto dal notissimo chef e imprenditore campano Gino D’Acampo affiancato dal maître francese Fred Sirieix. LE finalmente il 1° ottobre su NOVE, il trionfo della cuoca tarantina, 50 anni, tre figli e ancora tanta voglia di fare.!

Questa vittoria le consegna l’ambito premio: un anno di contratto nel celebre locale di D’Acampo a Manchester riservato ai 6 vincitori delle 6 puntate. Lo stile in cucina di Valentina De Palma è concentrato su pochi ma ben defininiti pilastri: “Parto dalla tradizione che interpreto a modo mio, in equilibrio fra gusto e bellezza, perché i colori per me - architetta e chef - sono un linguaggio indispensabile. La cucina da economia circolare, in cui non si butta nulla, è il mio mantra”.

IL SOGNO NEL CASSETTO – Valentina, di certo, non insegue il classico sogno italiano: quello del posto fisso. In Gran Bretagna ha già fatto una prima esperienza quando ha scelto di fare un anno sabbatico a Londra, ai fornelli e con i due figli insieme a lei: li ha trovato conferma ai suoi sogni, le dicevano infatti che ha “a special touch”. Quando nel 2008 decide di ascoltare il suo desiderio più forte e dedicarsi esclusivamente ai fornelli dove, familiari ed amici, l’avevano già incoronata regina assoluta la chef tarantina Valentina De Palma aveva già chiaro il suo sogno nel cassetto: aprire a Taranto un ristorante tutto suo!

Il resto è una storia ancora da scrivere, in evoluzione senza sosta: proprio come è nella natura di Valentina De Palma che … non si ferma mai. Atleta costante, sottile e slanciata, la chef pratica abitualmente yoga e running. Mamma instancabile, è la dimostrazione vivente di come essere donna ed imprenditrice non è impossibile, anche nel Mezzogiorno, ma solamente difficilissimo.

