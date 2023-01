Valenzano (Ba), Lopane a Tecnopolis col progetto CCI4TOURISM

Si svolgerà il prossimo 20 gennaio, a partire dalle ore 9.00, nella sala convegni di Tecnopolis a Valenzano (BA), l’evento territoriale conclusivo del progetto CCI4TOURISM (Cultural and Creative Industries for Sustainable Cultural Tourism) finanziato dal Programma Interreg Adrion.

Il progetto di cooperazione transnazionale, che ha visto il coinvolgimento di 9 organizzazioni partner provenienti da sei paesi della Regione Adriatico-Ionica (Italia, Slovenia, Croazia, Grecia, Bosnia ed Erzegovina e Serbia) e la creazione di altrettanti Creative Hub in rete tra loro, presenta, nella sua tappa pugliese, i risultati di un lavoro destinato a dare nuova linfa al turismo sostenibile.

In tre sessioni destinate alle best practices, alle nuove professioni e competenze e alle tecnologie per innovare, esperti, livelli istituzionali, mondo accademico e della ricerca e imprese si daranno appuntamento proprio a Tecnopolis per parlare di “Arte, Cultura, Creatività e Turismo: il nuovo paradigma che accelera le economie dei territori”.

All’incontro parteciperanno, tra gli altri, l’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane, il D.G. dell’Agenzia regionale ASSET, Elio Sannicandro, Michele Montemurro del Politecnico di Bari, Nicola Barbuti e Vito Roberto Santamato dell’Università di Bari e il direttore generale e A.U. di Tecnopolis, Annamaria Annicchiarico.

(gelormini@gmail.com)