Valenzano (Ba), è morta Maria Teresa Salerno: tanti i medici da lei formati

E' con immenso dolore e profonda costernazione che a nome mio e dell'Arcat Puglia, comunico a quanti l'hanno conosciuta ed apprezzata la dipartita di Maria Teresa Salerno.

Una grande persona, una sensibilità unica, un'intelligenza vivida ed illuminante, una presenza sicura e rassicurante, una disponibilità pronta e fattiva, un riferimento competente ed interessato, una dedizione quarantennale ai club e alle famiglie.

Salerno ARCATGuarda la gallery

Maria Teresa non era solo il servitore insegnante attento e perseverante, era anche un grande medico competente ed autorevole, tanto da introdurre presso il Policlinico di Bari e nelle specializzazioni mediche universitarie lo studio dell'alcologia. Sono centinaia i medici formatisi sotto la sua guida nella clinica medica "A. Murri" dell'Università di Bari.

A Maria Teresa si deve una cultura alcologica medica che ha promosso formazione ed iniziative di livello scientifico non solo in Puglia; a parte la vicinanza e la condivisione del pensiero di Hudolin a lei va riconosciuta una profonda ed incessante tensione al cambiamento verso interpretazioni e pratiche migliori per il sistema per le famiglie per la conoscenza in generale.

A Maria Teresa si deve lo stimolo per tante proposte migliorative per lo studio e l'evoluzione del Metodo Ecologico Sociale, a lei si deve l'idea di introdurre lo studio dell'alcologia in maniera ufficiale nei corsi di studi di medicina (Carta di Vietri).

Con Maria Teresa se ne va un pezzo di Storia dell'Alcologia italiana e del Mondo dei Club, ma anche un'amica leale, unica e preziosa, una sorella affettuosa e comprensiva, un bene assoluto.

A nome delle famiglie pugliesi, mio personale nonchè della mia stessa famiglia rivolgo un saluto devoto e deferente a Maria Teresa nel mentre ci stringiamo in un accorato abbraccio a Loredena e Marinika non senza un nostalgico e affettuoso pensiero per il marito Nicola.

I funerali si terranno a Valenzano (Ba) nella Chiesa di Sant'Antonio sabato 23 marzo alle ore 16,30.

Giovanni Aquilino

(presidente Arcat Puglia)