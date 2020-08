PugliaItalia

Mercoledì, 5 agosto 2020 - 09:20:00 Valle d'Itria, giro del mondo in una pizza a Martina Franca Dal Gambero Rosso alla Valle d’Itria, facendo il giro del mondo in una Pizza! A Martina Franca Stefano Callegari ed il suo Laboratorio Puglia. Come partecipare.

Grande evento, mercoledì 5 agosto, a Martina Franca (Ta) dove è quasi tutto pronto. Le pizze firmate da Stefano Callegari, 3 Spicchi Gambero Rosso, e condite con l’olio extravergine di oliva Mimì di Modugno premiato come il miglior bio del mondo, sono in lavorazione! Il tam tam corre veloce e, a fronte di tanto interesse, la passione di chi ha chiesto di poter incontrare di persona il Maestro della pizza gourmet Callegari ha vinto: dalle ore 20 in poi, si potrà accedere a Sforno, Martina Franca, corso Vittorio Emanuele 7, SOLO SU INVITO. Come richiedere l’invito? Solo ed esclusivamente, fino ad esaurimento posti, attraverso la pagina facebook https://www.facebook.com/sfornomartinafranca/ Insomma, per chi ama la buona tavola, ora le “capitali” sono diventate tre. Roma, caput mundi anche della cucina; Milano, cuore economico del Belpaese e dei suoi sapori; e la Valle d’Itria, quel fazzoletto di vigne – trulli – ulivi dove accoglienza e saperi dell’arte enogastronomica si fondono. Qui, sull’asse fra Noci, regina del buon mangiare, e Martina Franca, elegante salotto della Valle d’Itria, si potranno gustare pizze da sogno che, a gennaio, Sforno porterà anche a Milano. Guarda la gallery Ecco qualche esempio, giusto per stuzzicare l’appetito della collezione di sapori del mondo, che Stefano Callegari ha sperimentato nella sua “prima vita” da stewart e poi perfezionato per il piacere dei suoi ospiti affezionatissimi. Stefano Callegari poggia i suoi pilastri sulla grande varietà di produzioni tipiche pugliesi, scelte con un occhio gourmet e l’altro sul sociale. No al caporalato, porte aperte alle aziende agroalimentari al femminile, olio extra vergine artigianale e premiatissimo. Dopo Roma, Noci e Martina, la prossima apertura in Italia sarà Milano. Nel piatto la collezione di sapori del mondo, fino alla costosissima pizza al caviale, in 25 declinazioni di Sua Maestà la pizza, che lo chef illustrerà ai suoi graditi ospiti. (gelormini@gmail.com)