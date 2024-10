'Vicine Vicine' III Festival Regioni e Province autonome: a Bari anche Mattarella

Aperto a Bari, sotto la pioggia, il Villaggio delle Regioni e delle Province autonome allestito in Piazza del Ferrarese, in occasione della terza edizione del Festival delle Regioni e delle Province autonome, "L'Italia delle Regioni", organizzato dalla Regione Puglia in collaborazione con Puglia Culture, in programma dal 19 al 22 ottobre. Con cerimonia inaugurale fissata domenica 20 ottobre - tardo pomeriggio - nel teatro Piccinni alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.





Parte la programmazione showcase, che ospita artisti provenienti da tutta Italia, con ore 20.00 Martina Iori (Trento), ore 20.40 Clemente Guidi (Emilia Romagna), ore 21.20 Pierpaolo Foti (Friuli Venezia Giulia) e ore 22.00 Blue Quartet (Umbria).

Aprono l’area degustazioni, dove si potranno scoprire i sapori di tutte le regioni italiane con le specialità del Lazio, ore 18.30, e del Friuli Venezia Giulia, ore 19.30, e il Mercatino del Gusto, evento dedicato alla cultura enogastronomica pugliese, dove sarà possibile degustare prodotti tipici e fare un vero e proprio viaggio nella varietà dei sapori pugliesi.

Al via le attività Insieme per sport e giovani con appuntamenti nello stand e nell’area esterna. Lo stand ospita dalle 18.00 alle 22.00 presentazione progetto Spazi Civici Fair Play District, proiezione di videoclip, reel e momenti significativi in tema di educazione ambientale, dimostrazione pugilato femminile, laboratorio su educazione ambientale e Orto Urbano e prova attività Difesa Personale per Donne e Personale Sanitario mentre nell’area esterna dalle 18.00 alle 21.00 previste esibizioni e prova attività ginnastica ritmica: armonia green, movimento e sostenibilità.





Importanti le attività intorno al tema dell’Intelligenza Artificiale che prevedono quattro postazioni tra gli stand espositivi con alle 18.30 e 20.30 le presentazioni Assistente virtuale con IA Generativa - Eusoft Srl, Sardinia Smart Discovery a cura della Regione Sardegna, Soluzioni di Realtà Aumentata - Augmented City, Virtual try on/Image replacement/AR-Wideverse Srl e nella sala laboratori presentazioni alle ore 18.00 e 19.00 Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice...ai Ragazzi e alle ore 20.00 e 21.00 Come la IA oggi aiuta i professionisti-Microsoft Copilot.

Inoltre il villaggio ospita gli stand delle Regioni e delle Province autonome con numerose attività rivolte al pubblico. In particolare l’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione realizzerà uno stand ed una serie di attività di welcoming in occasione delle quattro giornate del Festival delle Regioni. La promozione dei prodotti turistici della Puglia per 365 giorni avverrà utilizzando in modo sostenibile, con priorità per il download, i volumi delle Guide in italiano/inglese, in parte con supporto cartaceo. Immagini di grande bellezza rappresenteranno, all’interno dello stand Pugliapromozione, l’attrattività dei territori di tutte le province con scatti fotografici del borgo di Rocchetta Sant’Antonio (FG), Castel del Monte - sito Unesco (BT), borgo marinaro di Molfetta (BA), passeggiata in bicicletta nel Parco Naturale Regionale Dune Costiere (Ostuni - BR), basilica di Santa Caterina d’Alessandria - Galatina (LE), Torre Colimena - Manduria - canoa sulla costa ionica (TA).





Prima dell'apertura ufficiale, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha fatto un sopralluogo nell’area del Villaggio delle Regioni.

“Con questo evento – ha detto Emiliano- come recita lo slogan 'Vicine vicine' accorciamo le distanze e consentiamo ai cittadini di sapere quello che fanno le Regioni. Le Regioni si occupano di molte cose oltre alla sanità, ad esempio, sosteniamo l’attività dei Comuni, le attività culturali, la promozione turistica, l’acqua, l’energia, i trasporti, la definizione dell’organizzazione scolastica, e hanno fatto fare un salto di qualità notevolissimo al Paese in tutti i settori".

"La concorrenza cooperativa tra le regioni quindi funziona, anche perché tutte le decisioni più importanti le prendiamo all'unanimità, a prescindere dall’espressione politica che rappresentiamo. Le Regioni alla fine riescono sempre a mettersi d'accordo e a costruire, nel limite delle finanze che i governi vari ci assegnano, il meglio possibile".





"Quindi volevo cogliere l'occasione per invitare tutti i baresi e i pugliesi a partecipare al Festival: a vedere, a informarsi e devo dire anche a divertirsi perché ci sono momenti legati al cibo, alla musica, al divertimento, insieme anche a dibattiti interessantissimi".

"Basta andare sul sito della Conferenza delle Regioni per poter scegliere il dibattito o l’evento che maggiormente interessa. Ovviamente siamo felicissimi della presenza domani del presidente Mattarella, che è il nostro punto di riferimento.”





La regione del futuro ha come obiettivo l'azzeramento delle distanze. Ed in questa prospettiva il ruolo dei Garanti trova piena identificazione. Parteciperanno a pieno titolo alla cerimonia inaugurale de “L'Italia delle regioni”, festival promosso dalle regioni e province autonome italiane, anche i tre garanti regionali. Piero Rossi (garante delle persone private della libertà), Ludovico Abbaticchio (garante dei minori) e Antonio Giampietro (garante delle persone con disabilità) saranno infatti ospiti della cerimonia inaugurale alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il meeting terrà banco nel capoluogo pugliese dal 19 al 22 ottobre: dopo l’apertura del “Villaggio delle Regioni”, i lavori si trasferiranno logisticamente nei teatri Piccinni, Margherita e Petruzzelli.

Green, intelligenza artificiale, innovazione e nuovi mestieri sono solo alcune delle tracce che saranno sviluppate nei giorni dei lavori, suddivisi in varie sessioni, nel corso delle quali interverranno personalità di spicco del mondo della politica nazionale e delle autonomie locali: tutti temi sui quali l’interazione con gli uffici può essere proficua ed interessante, a vantaggio delle fasce più deboli ed a rischio nell’apparato sociale. Il coinvolgimento, quindi, è un segno di attenzione verso un mondo di cui i Garanti sono portavoce e mediatori privilegiati, facilitando la raccolta delle indicazioni che proverranno dal dibattito.





Programma completo, orari e modalità di partecipazione sono disponibili su www.festivaldelleregionibari.it

(gelormini@gmail.com)