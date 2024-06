Virus sinciziale-bronchiolite, in Puglia l'anticorpo da ottobre

Il presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati, promotore e primo firmatario della legge Misure per la prevenzione delle infezioni da Virus respiratorio sinciziale nel neonato (VRS - bronchiolite), ha dichiarato:

“La Puglia è l’unica regione italiana dotata di una legge per debellare il virus sinciziale VRS (bronchiolite), che è la causa più comune di malattia e ricovero dei neonati. Da ottobre prossimo c’è l’obbligo di somministrare l’anticorpo monoclonale ai neonati, in ambito ospedaliero e prima delle dimissioni dal reparto maternità, per i bambini nati nel periodo epidemico ottobre-marzo; per i nati, invece, nel periodo aprile-settembre, l’obbligo di somministrazione insiste sui servizi territoriali, sempre nel mese di ottobre o comunque entro la conclusione (marzo) del periodo epidemico".

"All’obbligo consegue, ovviamente, il diritto dei genitori di rifiutare la somministrazione. Adesso il problema è l’acquisto degli anticorpi, così da essere pronti entro ottobre; bisogna solo capire se questo acquisto debba essere effettuato dalle singole ASL oppure dal soggetto aggregatore. E su questo concentrerò la mia attenzione nelle prossime settimane, poiché nessuno è autorizzato a disattendere una legge regionale o a non determinare le condizioni per la sua esecuzione, peraltro disonorando la possibilità concreta di debellare la bronchiolite e il prestigio della Puglia come regione all’avanguardia”.

