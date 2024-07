Vito Leccese, respiro internazionale da Malta al Monetenegro

In attesa della proclamazione, Vito Leccese è stato a Malta per salutare Julian Borg, nuovo sindaco di Siggiewi. Il comune maltese condivide con Bari il culto per San Nicola: "Mi lega a lui un rapporto personale di stima e amicizia - ha spiegato Leccese - nel giorno della sua proclamazione sono voluto venire qui a portare il mio saluto e i miei auguri anche a nome della città di Bari, che con Siggiewi lo scorso anno ha firmato un gemellaggio che mira a consolidare l'identità culturale delle due città, promuovendo il culto nicolaiano e le sue tradizioni".

Leccese Malta5Guarda la gallery

"Sono sicuro che insieme faremo grandi cose con le nostre splendide città". Leccese, non essendo ancora formalmente sindaco, ha organizzato il viaggio completamente a titolo personale".

Leccese Malta2Guarda la gallery

Il neo sindaco di Bari, rientrato da Malta, ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Consolato onorario del Montenegro per la Puglia, alla presenza dell’ambasciatrice Milena Sofranac Ljubojevic e del direttore generale per gli affari consolari del Ministero degli esteri del Montenegro Ivana Dukanovic.

Montenegro BA1Guarda la gallery

“Sono particolarmente felice della riapertura di un Consolato onorario del Montenegro qui a Bari - ha dichiarato Leccese - sono certo che questo ci aiuterà a rinvigorire e consolidare i rapporti culturali ed economici tra le due sponde dell’Adriatico. Per raggiungere questo obiettivo è necessario ripristinare il collegamento marittimo tra Bari e Bar, che da qualche anno è stato soppresso nonostante sia stato operativo per decenni anche nei momenti più difficili sul piano delle relazioni internazionali".

Motenegro BA2Guarda la gallery

"Un migliore collegamento - ha ribadito Leccese - consentirebbe una più agevole connessione per sviluppare la cooperazione economica, sociale e culturale. Con il nuovo console, oltre alla promozione dei gemellaggi tra città, dovremo valutare se, all'interno del programma IPA South Adriatic 21/27, la Regione Puglia potrà sostenere un intervento di potenziamento dei collegamenti tra le due sponde dell'Adriatico”.

