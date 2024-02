Vito Leccese sarà il candidato sindaco di Bari per il centrosinistra

Il Partito Democratico finalmente batte un colpo sulle prossime elezioni amministrative a Bari e il Presidente dei senatori del Partito democratico, Francesco Boccia, lo fa sentire intervenendo all’assemblea barese del PD, con l'annuncio della scelta del candidato sindaco: Vito Leccese.

Vito Leccese foto istituzionaleGuarda la gallery

“Il Pd è la casa dei baresi. E noi vogliamo continuare a tenerla ordinata, pulita, bella, orgogliosi anche noi di una politica amministrativa che quando raggiunge questi risultati fa palpitare il cuore e fa sentire a tutti il senso di un impegno quotidiano con tutti i suoi sacrifici".

"Antonio Decaro non è solo un uomo, un compagno di partito, ma un progetto. È un progetto di rinnovamento avviato vent'anni fa da Michele Emiliano ed è una formula amministrativa che ha successo e che deve proseguire. Basta atterrare a Bari e venire in auto verso il centro per vedere, anzi ammirare, quelle periferie un tempo dimenticate da Dio e dagli uomini, rifiorite con giardini, spazi per lo sport, servizi. E soprattutto vedere, ovunque, quell'orgoglio di baresità che rappresenta il patrimonio principale di questa città".

Decaro LecceseGuarda la gallery

"Il progetto di Antonio Decaro deve continuare. Ringrazio con il cuore i tre candidati che si erano messi al servizio della città e che adesso con spirito di servizio mettono da parte le loro posizioni personali per trovare una sintesi. Credo che la migliore sintesi del progetto e dell'anima stessa del Pd sia Vito Leccese, già parlamentare dei Verdi, che per dieci anni è stato al fianco di Antonio nell'amministrazione della città.

Bari MunicipioGuarda la gallery

"Vito rappresenta un forte segnale di continuità. Per questo mi permetto di suggerirgli uno slogan che potrebbe utilizzare per sintetizzare la sua campagna: ‘Sii felice sei a Bari’. È lo striscione che due giovani hanno appeso sugli scogli del lungomare ma è, soprattutto, ciò che pensano le centinaia di giovani che non partono più, le altre centinaia che, invece, si stabiliscono qui e le migliaia di persone che ogni giorno frequentano questa città e che in un video nel quale il sindaco passeggia su via Sparano dicono: ‘Qui ci sentiamo a casa’.”

Leccese LaforgiaGuarda la gallery

"Michele Laforgia - ha sottolineato Boccia - è una grande personalità che stimiamo tutti, sono sicuro che conoscendo la storia di Bari e quella, bellissima, di Vito Leccese fatta di ambientalismo, solidarietà, pacifismo e innovazione sapranno parlarsi e unire le forze per battere le destra che quando governava Bari era 'scippolandia' nelle mani di criminalità e pochi gruppi di interesse che avevano le mani sulla città".

Vito Leccese 6Guarda la gallery

"Quella di oggi, che vorrebbe rimettere le mani su una Bari bella e moderna - ha concluso Boccia - è la destra che con i suoi rappresentanti a Roma e qui in Puglia si è piegata a Calderoli e alla sua autonomia 'spacca Italia' e non farà mai una battaglia per Bari e i baresi, perché Bari e la Puglia, con Fitto protagonista, li hanno sempre svenduti". Così il presidente dei senatori del Partito democratico, Francesco Boccia, intervenendo all’assemblea del PD di Bari.

(gelormini@gmail.com)