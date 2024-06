Vito Leccese sarà il Sindaco di Bari, raccoglie l'eredità di Antonio Decaro

Vito Leccese con oltre il 70% di consensi raccolti al ballottaggio è il nuovo Sindaco di Bari, raccogliendo l'eredità impegnativa e responsabile di Antonio Decaro.

Leccese è risultato in netto vantaggio rispetto al candidato del centrodestra, Fabio Romito, fin dalle prime sezioni scrutinate. Lo stesso Fabio Romito, che si attestato al 29% ha ben presto telefonato al nuovo Sindaco per augurare Buon lavoro e riconoscendo il risultato delle urne.

Bari al centrosinistra, che è tornato alle urne compatto con l'annunciata confluenza di Michele Laforgia, e Lecce al centrodestra che ha eletto Adriana Poli Bortone, che ha avuto la meglio per pochi voti su Carlo Salvemini.

L'affluenza alle urne in Puglia ha fatto registrare meno del 40% a Bari, mentre a Lecce ha superato la soglia del 60%.

"Vito Leccese è il sindaco di Bari con oltre il 70% dei consensi. Una vittoria schiacciante - ha dichiarato a caldo Domenico De Santis, Segretario regionale PD - che per un soffio non abbiamo potuto festeggiare due settimane fa. Il PD ha creduto fin da subito nella candidatura di Vito Leccese e ha dato un importante contributo alla sua elezione. La bassa affluenza è un dato che continua a preoccupare in ogni elezione, ma nel caso di Bari tutto il popolo del centro sinistra si era già espresso con percentuali larghissime a favore di Vito. Insieme a Michele Laforgia saremo accanto al Sindaco per continuare a governare questa terra nel segno della buona amministrazione".

Caloroso il messaggio del Presidente della Regione puglia, Michele Emiliano: “Vito Leccese è il nuovo sindaco di Bari! Questa storia bellissima continua grazie ad una comunità consapevole, saggia e visionaria. Auguri Vito!”.

“Le urne hanno parlato e hanno premiato il nostro impegno per una politica fatta di ascolto, dialogo e partecipazione. Questa vittoria è il frutto di un lavoro collettivo, di una campagna elettorale condotta con passione e dedizione, di una visione condivisa di una società più equa e solidale. I cittadini sanno bene che l’area di centrosinistra, con l’apporto fondamentale di CON che ha sostenuto sia Decaro alle Europee che i candidati sindaci alle Amministrative, è l’unica in grado di saper governare le nostre città, tutelare i cittadini e combattere i tentativi di dividere il nostro Paese.”. E’ il commento del gruppo consiliare CON alla Regione ai risultati dei ballottaggi a Bari, Lecce, Putignano, Santeramo, Manfredonia, San Severo, San Giovanni Rotondo e Copertino.

“E’ anche il trionfo di valori e ideali che ci accomunano – prosegue la nota di CON - e che hanno le massime espressioni nel governatore Michele Emiliano e Antonio Decaro che ora porterà la nostra voce in Europa. È la conferma di una politica che mette al centro le persone, i loro bisogni e le loro speranze. È la vittoria di una visione che guarda al futuro, che punta su sostenibilità, innovazione e inclusione sociale. Abbiamo dimostrato ancora una volta che è possibile costruire una coalizione ampia e variegata, capace di unire forze progressiste e civismo strutturato in un progetto comune, quello del campo largo sul modello creato dal governatore Emiliano".

"Questa è la vittoria di tutti noi - si legge ancora - : è il trionfo della speranza sulla paura, della solidarietà sulle disuguaglianze, del progresso sulla stagnazione, dell’unità sui tentativi di dividere.”“Auguri ai sindaci che sono stati eletti in questa competizione elettorale, anche a quelli di centrodestra – conclude il commento di CON - buon lavoro con l’auspicio che tutti siano davvero primus inter pares”.

E arrivano anche le congratulazioni della presidente Camera di Commercio di Bari, Luciana Di Bisceglie: “Desidero fare gli auguri di buon lavoro e le mie congratulazioni a Vito Leccese eletto primo cittadino di Bari. Esperienza e competenza sono tra le caratteristiche del nuovo sindaco del capoluogo di regione; con lui si dà continuità all’attività avviata e realizzata dalla precedente amministrazione con Antonio Decaro. Siamo certi che ci sarà un’interlocuzione produttiva tra la Camera di Commercio, il Comune di Bari e la Città Metropolitana".

"Auguro al nuovo sindaco un proficuo lavoro per il bene della nostra comunità. Le mie congratulazioni vanno - sottolinea Di Bisceglie - anche alle donne elette presidenti dei cinque Municipi e in qualità di donna che rappresenta un ente che promuove gli interessi generali delle imprese non posso che ritenerlo un passaggio fondamentale a sostegno della parità di genere".

"Abbiamo bisogno di uomini e di donne che abbiano a cuore il proprio territorio e che possano collaborare e sostenersi vicendevolmente. Le attività che la Camera di Commercio promuove necessitano di un grande spirito di coesione".

"Il mio saluto è rivolto anche a Fabio Romito, che ha portato avanti una campagna elettorale tra la gente per la crescita della città di Bari. La Camera di Commercio di Bari continuerà a tracciare linee di sviluppo delle attività economiche e potrà farlo solo in sinergia con le istituzioni locali. Auguri e buon lavoro al sindaco di Bari Vito Leccese".

