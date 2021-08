'Vlora' 30anni, medaglia al valore civile per Enrico Dalfino

L'iniziativa è partita da un singolo cittadino, tra i collaboratori più stretti di Enrico Dalfino, ma il consenso corale che l'ha accompagnata - sin dal primo momento - fa ben sperare.

Il busto scoperto in occasione dell'intitolazione della Sala Consigliare del Comune di Bari, dal Presidente della Repubblica Italiala, Oscar Luigi Scalfaro, fu un primo atto - molto significativo - sulla via dell'auspicata ricucitura istituzionale dopo le invettive subite da Enrico Dalfino dai vertici dello Stato, durante i giorni drammatici, che seguirono l'arrivo della 'Vlora' - 30 anni fa - col suo carico di circa 20,000 albanesi.

Qesto il testo della lettera per la richiesta del riconoscimento di una Medaglia d'Oro al Valor Civile alla Memoria per Enrico Dalfino - Sindaco di Bari

Al Ministro Interno

Al Presidente della Repubblica

e, per conoscenza

Sindaco di Bari

Presidente della Regione Puglia

Parlamentari della Repubblica

Ambasciatore della Repubblica di Albania in Italia

Prefetto della provincia di Bari

Oggetto: Enrico Nicola Dalfino - Segnalazione per attivazione procedura concessione di ricompense al valore civile - Medaglia Oro al Valor Civile alla Memoria

Con la presente, il sottoscritto cittadino italiano Potito Perruggini, nato a Bari il 18 settembre 1964, quale primo sottoscrittore e in rappresentanza di tutti coloro i quali condividono la presente, segnalo alla vostra cortese attenzione, per le procedure di cui in oggetto, il professor avvocato ex sindaco di Bari Enrico Nicola Dalfino, nato a Sammichele di Bari il 06 dicembre 1935 e deceduto in Bari il 24 agosto 1994.

Nella giornata di ieri, 8 agosto 2021, trentesimo anniversario dell'arrivo della motonave Vlora a Bari (8 agosto 1991) si è ricordato pubblicamente con attenzione dei media nazionali la personalità del "professore prestato alla Politica", purtroppo prematuramente scomparso da circa ventisette anni.

Rilevante è segnalare che la Sala Consiliare della Città di Bari (delibera consiliare approvata all'unanimità, 1995) è intitolata al professore Enrico Nicola Dalfino, la cerimonia della svelatura del busto avvenne in presenza del Capo dello Stato, Oscar Luigi Scalfaro, e del Nunzio Apostolico in Italia, Francesco Colasuonno, (Bari, 15 settembre 1996).

Considerato che le unanimemente riconosciute virtù civiche del professor Enrico Nicola Dalfino siano degne di pubblico onore alla memoria, si richiede tempestivo avvio delle procedure previste dal regolamento di esecuzione per la concessione di ricompense al valor civile e/o di qualsiasi altro riconoscimento pubblico che sarà ritenuto idoneo.

Si richiede altresì al signor sindaco di Bari, che legge in copia, ove concorde, di predisporre apposita deliberazione di Giunta del Comune, corredata da attestazioni di eventuali testimoni oculari, nonché da un dettagliato rapporto circa i pregi dell'azione svolta.

Resto disponibile per fornire ogni documentazione utile per l'espletamento delle procedure.

Roma, 09 agosto 2021

Potito Perruggini

Tel. 3474814130 - E-mail: pope001@gmail.com

(gelormini@gmail.com)