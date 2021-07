'Welfare a Levante', Antonio Perruggini riconfermato presidente

A Bari, di fronte a a una platea gremita di gestori di Rsa e Centri Diurni, unitamente al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e al sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Andrea Costa, Antonio Perruggini è stato confermato per acclamazione presidente dell'associazione di categoria Welfare a Levante per il triennio 2021-2024.

Welfare a Levante riunisce in Puglia oltre 120 strutture e, come sottolinea una nota, ha presentato i risultati ottenuti e quelli in corso di definizione, attraverso le attività di relazione con la Regione Puglia: che, attraverso l’articolato intervento del governatore Emiliano, ha garantito attenzione e disponibilità per ottimizzare i Livelli Essenziali di Assistenza delle strutture.

Nel suo intervento il governatore è stato affiancato dal direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro anche lui intervenuto al Congresso. Montanaro ha annunciato la prossima delibera di Giunta regionale, che aprirà la possibilità di collaborazione tra Asl e Rsa per assicurare il servizio infermieristico. Al tempo stesso Montanaro ha anticipato il parere favorevole del Ministero della Salute a riguardo della possibilità di assunzione di infermieri extracomunitari.

“Abbiamo affrontato l’emergenza covid in Puglia, dimostrando una capacità di gestione tra le migliori di Italia. E lo abbiamo fatto pur vivendo uno storico gap, con un quarto delle risorse e del personale rispetto ad alcune regioni del Nord Italia a parità di abitanti. Voi - ha detto Emiliano rivolgendosi ai rappresentanti delle strutture socio sanitarie - siete stati nella prima fase della pandemia il bersaglio numero uno del covid. Il sistema sino a prima dell’emergenza era fondato sul rispetto del Dm70, in sintesi il Governo diceva alle regioni: o li fai tu i tagli, oppure ti commissariamo e li facciamo noi.Questa azione noi in Puglia l’abbiamo realizzata e i risultati attesi sono arrivati, lo dicono i conti in ordine e i dati sui Lea, visto che siamo la regione che più è cresciuta in Italia nei livelli essenziali di assistenza".

"Ma adesso che affrontiamo una nuova fase della pandemia non meno complessa - ha sottolineato il Governatore - bisogna attuare le perequazioni. E per farlo servono risorse e personale.Le vostre organizzazioni nazionali hanno compreso che un sistema che salvaguarda solo le strutture sociosanitarie del nord non può più andare avanti.Elementi di ottimismo ci sono: la Puglia oggi è una regione rispettata, abbiamo pareggiato il bilancio, siamo cresciuti nei Lea, abbiamo affrontato meglio di tutti la gestione del sostegno alle imprese".

"Abbiamo le carte in regola per aprire una battaglia per il superamento dei gap. E stiamo cercando dentro questo schema - ha concluso Emiliano - di offrire tutto il possibile per consentirvi il rispetto delle nuove regole.Mettere in condizione questo sistema di adeguarsi ed arrivare ai livelli essenziali delle prestazioni allo stesso livello delle regioni settentrionali più forti, attraverso un riequilibrio dei budget, è il nostro obiettivo”.

Il sottosegretario Andrea Costa, complimentandosi per le attività negoziali dell’associazione di categoria, ha assicurato la massima attenzione del Governo verso un settore importantissimo per la tenuta dell’intero sistema di assistenza territoriale. È intervenuto al Congresso anche il consigliere regionale Ignazio Zullo capogruppo di Fratelli di Italia, che ha posto una critica costruttiva in ordine agli impegni in obbligo della Regione verso le strutture, chiedendo l’unione delle associazioni di categoria affinché vi possa essere una continua e costante opera di monitoraggio e ottimizzazione dei servizi in favore di tutti i cittadini sul territorio regionale.

Il presidente Perruggini, nel suo discorso ha ringraziato tutti gli associati e le istituzioni presenti per la fiducia dimostrata, garantendo massima collaborazione e propositi collaborativi con la Regione. Perruggini ha presentato la proposta, per la prima volta in Italia, di assunzione della spesa protesica e della specialistica ambulatoriale degli ospiti delle Rsa a carico delle stesse, attraverso un minimo aumento delle tariffe.

"Tale studio - ha dichiarato Perruggini - consentirebbe un contenimento della spesa pubblica di svariati milioni di euro. Sono felicissimo per la rinnovata fiducia degli associati e della disponibilità del sottosegretario Costa, del governatore Emiliano e del direttore Montanaro. La nostra sinergia - ha concluso - non può che essere di buon auspicio, per un futuro migliore in favore dell’assistenza territoriale svolta con abnegazione e impegno da circa 500 strutture socio sanitarie pugliesi”.

