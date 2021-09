'Welfare Index PMI 2021' Master, tra le migliori PMI nel welfare aziendale

Master, azienda con sede a Conversano (Ba) leader globale nella progettazione e produzione di accessori ad alta tecnologia per serramenti in alluminio, ottiene per l’edizione 2021 il prestigioso riconoscimento di “Welfare Champion”, classificandosi tra le prime 105 imprese italiane, su un totale di oltre 6.000 partecipanti, ad essere premiate dal Welfare Index PMI.

L’indagine, che punta a valutare il livello di welfare aziendale nelle imprese italiane di tutti i settori produttivi in merito alle iniziative da loro realizzate a favore dei dipendenti in vari ambiti, è promossa da Generali Italia in collaborazione con Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e da esperti dell’industria e del mondo accademico.

L’evento Welfare Index PMI si è svolto il 9 settembre a Roma presso il Teatro Eliseo con la Presentazione del Rapporto 2021 e la cerimonia di premiazione del gruppo ristretto delle imprese “Welfare Champion”, alla presenza del Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, che hanno premiato Master, consegnando il premio ad Annacarla Loperfido, Organization Development Manager del Gruppo.

"Oltre al costante impegno nell’assicurare alta qualità ai nostri prodotti e servizi, la valorizzazione del capitale umano e l’attenzione alla sostenibilità delle nostre attività - ha commentato Annacarla Loperfido -rappresentano un asset importante per la crescita del Gruppo. La nostra filosofia mette al centro le persone e promuove la loro piena partecipazione alle decisioni della vita aziendale accogliendo i principi della lean transformation, che ci aiuta a ridurre gli sprechi nel processo e a migliorare la qualità del lavoro".

In base alla definizione adottata da Welfare Index PMI, il riconoscimento di Welfare Champion viene assegnato alle “Imprese con un sistema di welfare aziendale caratterizzato da un livello di iniziativa molto rilevante (sia per ampiezza sia per intensità), capacità gestionali e impegno economico-organizzativo elevati (proattività, orientamento all'innovazione sociale, sistematico coinvolgimento dei lavoratori) e impatti sociali significativi sulla comunità interna ed esterna all’impresa, misurati da indicatori quali: la composizione e il trend dell’occupazione, le condizioni lavorative, il contributo alla comunità locale e l’impegno verso consumatori e fornitori”.

L’azienda, che dal 1986 progetta e realizza in house il 97% della propria produzione ed è presente in 58 paesi del mondo, impiega circa 300 dipendenti nel suo stabilimento di Conversano, e si è affermata negli ultimi anni come modello virtuoso di economia circolare, attraverso politiche diffuse di responsabilità ambientale (Master è tra le prime aziende del settore a definire una metodologia di calcolo delle emissioni di CO2 certificata da un accordo con il Ministero della Transizione Ecologica), importanti investimenti (più del 10% del fatturato) in Ricerca e Sviluppo (il laboratorio di ricerca Master Lab è partner dell’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del CNR) e innovative politiche aziendali e di welfare (programma People, attività extra-lavorative e sostegno alle famiglie attraverso un programma di borse di studio per i figli dei dipendenti).

Tra i nuovi progetti appena attuati da Master nell’ambito del welfare spicca il manifesto Masterability, sottoscritto da tutta la comunità aziendale, che definisce una visione in armonia con i principi dettati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, impegnandosi con tre P (People, Prosperity, Planet) a garantire dignità, uguaglianza e vite prospere dei lavoratori, e proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future.

