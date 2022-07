Wise Land Lab e Confartigianato Puglia: emergenza climatica e new building

Wise land lab è la nuova frontiera nel campo delle tecnologie verdi che affrontano il tema della emergenza climatica nel campo del new building, del paesaggio, della valorizzazione del territorio e dell’ambiente.

Cura del paesaggio, manutenzione dell’esistente, nuovi interventi nell’ottica della salvaguardia dell’ecosistema per città e territori verdi, con regolamenti appropriati sia per le amministrazione pubbliche che per i privati, per un uso di tecnologie e tecniche che valorizzino il verde come elemento distintivo e identitario di luoghi e spazi. Terrazze verdi, imboschimento delle aree urbane, verde verticale, attrezzature dedicate alla rigenerazione di ambienti di vita affinché lo scambio di ossigeno sia ripristinato in modo adeguato e competente per provare a rispondere all’emergenza climatica e ambientale.

La transizione ecologica è anche un nuovo modo di vivere e costruire il paesaggio, abitazioni e città, recuperare centri storici, per rigenerare i territori: se ne è discusso in un incontro pubblico, a cui sono intervenuti: Michele Lastilla - Architetto - Presidente WISE LAND LAB, Anna Grazia Maraschio - Assessore Ambiente e Territori Regione Puglia, Ettore Caroppo - Presidente ANCI Puglia, Francesco Sgherza Presidente Confartigianato Puglia, Giuseppe Pirlo – Professore di Informatica Responsabile Centro della Sostenibilità UNIBA, Claudio Lucchesi - Gruppo Architetti Internazionali UFO, Marco Nieri - Bioricercatore ed esperto in ecodesign, Alfio Sciacca - AD Planeta, Meggie Abacasis - Vice Presidente Vertical Field, Valentina Bodini Gruppo Bodini Coldwell Baker, ENEA /Cetma.

Hanno partecipato alla videoconferenza: Davide Cara - Architetto Bari, Francesco Marzulli - Studio Ideam Bari, Dario Longo - Direttore regionale Confartigianato Puglia, Leonardo Adessi - Private Investitors Milano, Saverio Profeta - Avvocato, Beppe Miccolis - Avvocato, Paolo Spezzati - Avvocato, Fabrizio Colella - Commercialista, Carrmelo Quattrone - Commercialista, Alessandro Cacciapuoti - Commercialista, Alessandro Argentiero - Avvocato, Gruppo TEDA Napoli, Impresa Gurrado Gravina, Vittorio Andidero - Fondazione Andidero Bari, Impresa De Marco Bari, Impresa Acquafresca Gravina, Vivai Cantatore Molfetta.

L’emergenza climatica, la necessità di rivedere in chiave ecologica lo sviluppo delle città e dei territori in una logica di sostenibilità e di attenzione verso la città sedimentata, il verde delle aree pubbliche e private, il tema del rimboschimento delle città, ma anche di una risposta adeguata al cambiamento dei paesaggi urbani e rurali richiede qualità e attenzione negli interventi e una cultura imprenditoriale adeguata a questa sfida del terzo millennio.

Questa consapevolezza deve camminare sulla gambe di professionalità e imprese capaci di guardare allo sviluppo del paesaggio urbano e rurale come una opportunità in cui coniugare profitto al benessere comune, ad una qualità della vita che risponda alle sfide che abbiamo davanti e ad un Pianeta che non può continuare ad essere saccheggiato .

E' necessario fare uno sforzo culturale, ma anche pratico e conseguente alla necessità di rispondere a queste domande di innovazione.

WISE LAND LAB vuole provare a rispondere creando una comunità intelligente, aperta e inclusiva in cui:

Aprire un confronto fra idee e soluzioni possibili; Affrontare l’orientamento e la formazione di addetti ai lavori ( amministratori, imprese e investitori , architetti e professioni ,manutentori del verde, operatori che a diverso titolo si occupano di sviluppo locale) ; definire progetti che portano in se soluzioni possibili , sostenibili, e attesi dal mercato immobiliare e dagli investitori pubblici e privati; Coerenti alla vision del Green new deal e delle strategie di sviluppo europee nazionali e regionali; Sviluppare una capacità ex ante ed ex post di valutazione degli interventi che rispondano a questi obiettivi al fine di evitare soluzioni speculative e solo formali per affermare requisiti che siano riconosciuti dalla comunità e non solo dagli stakeholders;

Si parla di tetti verdi, rimboschimento, campi verticali, rigenerazione territoriale e di paesaggio che insieme alla comunità tutta ripristina i valori della buon vivere in ambienti che ridanno salute, mobilità , luoghi per la residenza e per il lavoro, in un ecosistema coerente e salvaguardato.

Dare normativa alle città che vogliono adottare policy pubbliche e private verdi, dare attuazione a programmi di intervento complesso in ambito pubblico e privato è fondamentale.

I partner di questo progetto sono imprese e istituzioni che intendono operare insieme, in un confronto costante e operativo, per comprendere cosa e come fare in concreto per determinare nuovi modi di operare nello spazio pubblico e privato.

