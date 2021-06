Xylella, l'appello dal Salento di Loredana Capone a Donato Pentassuglia

LETTERA APERTA ALL’ASSESSORE PENTASSUGLIA

Caro Assessore, Caro Donato,

come entrambi sappiamo, la Puglia e in particolare il territorio salentino sono stati colpiti dalla più grave pandemia agricola di tutti i tempi.

Le misure non sono state sufficienti a coprire il fabbisogno dei sostegni necessari alle imprese agricole del territorio. Gli agricoltori hanno subito danni gravissimi e, converrai con me, che vada incentivata e sostenuta la volontà di tutti coloro, giovani o esperti, che vogliano rilanciare e reinvestire, in modo da garantire una nuova prospettiva a tutto il settore agricolo.

Per contrastare la Xylella e i suoi effetti drammatici sull’economia e sul paesaggio, occorre un impegno in termini programmatici, progettuali e di stanziamenti finanziari certamente fuori dall’ordinario. Anche perché le misure sinora applicate sono state troppo esigue rispetto alle legittime aspettative delle tante istanze presentate.

Ora che siamo in fase di transizione e programmazione è il momento di intervenire in modo strategico ed efficace. Purtroppo, però, la bozza di piano di ripartizione delle risorse proposta dall'Autoritá di Gestione del PSR, e circolata in questi giorni, appare inidonea a coprire le necessità del territorio e non tiene conto, in nessun modo, delle aspettative di rimpinguare proprio le misure specifiche a sostegno delle aree colpite dalla Xylella, ossia la misura 5.2 e la misura 4.1c C. Né sono presenti altre misure idonee e la costruzione di un piano di rigenerazione rurale indispensabile per questo territorio dilaniato.

Non si possono più ignorare le richieste di aiuto delle imprese e degli agricoltori che non si vogliono ancora arrendere davanti alla devastazione di un’intera area, simbolo di bellezza, di storia e di sacrificio di generazioni.E’ per questo che ritengo fondamentale che la proposta di ripartizione delle risorse sia rivista ed integrata.

Sono certa che non ti sfugga quanto il Salento e le altre aree colpite rappresentino nell’economia dell’intera Puglia.Ritienimi a disposizione per qualsiasi occasione di ulteriore approfondimento e confronto.

Loredana Capone