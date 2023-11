Yes We A. R.E. prima serata Castello Marchionne - Conversano

di Silvia Viterbo

A Castello Marchione - Conversano (Ba) inaugurazione della prima Fashion Week in Puglia, “Yes We A.R.E. – Apulian Runway Experience”, un evento che proseguirà a Martina Franca, Lecce e Bari.

Il castello è bellissimo illuminato nella notte, e gli abiti da sposa volteggiano sui gradini con anche l’abito farfalla con le ali scintillanti, creando una atmosfera fiabesca.

Nel 2022 la Puglia è risultata prima tra le location per matrimoni in Italia, e gli Stati Uniti d’America sono diventati uno dei principali mercati esteri per incoming, e anche il wedding è uno dei “prodotti” al centro della strategia turistica regionale. Sono tanti gli sposi che vengono da ogni parte del mondo a sposarsi in Puglia, incantati dalla bellezza dei posti, dalla natura e dall’alta gastronomia, per cui tanti i buyer presenti per una incentivazione mondiale della produzione di abiti da sposa.

La sposa pugliese diventa sexy, con scollature travolgenti, spacchi vertiginosi, trasparenze audaci, ma noi scegliamo gli abiti più lineari in sete delicate, con lunghi strascichi e la pacatezza raffinata che deve accompagnare un giorno così importante. Sfila per prima Laura Lippolis, e raffinato è l’abito in seta col punto vita sottolineato da una cinta di pizzo, che realizza sul retro una scollatura particolare molto elegante. Bello anche quello con le bretelle all’americana, la gonna ampia e lunga con spacco vertiginoso che scopre la minigonna.

Sfilano le bambine vestite da “Les Enfants”, una più carina dell’altra con i loro vestitini gonfi di fiori, di sfumature di colori, di rifiniture preziose. Bambine da baci con vestitini deliziosi. Gli abiti di Maria Elena Di Terlizzi, sono da sera perché con le scollature abissali e le trasparenze ose’ non sono da cerimonia religiosa. Bello quello col mantello fermato in gola dai fiori che velano anche il seno coperto soltanto da due fasce. Il pizzo che copre un solo braccio in uno dei più belli e lo scollo asimmetrico nel corpetto con la gonna decorata con fiori di piume in quello finale, originale e veramente particolare.

Canta un tenore cubano che vive a Parigi: Raul Gamez, che ha una voce importante e molto gradevole. Continua la sfilata con Tania Spagnolo, con un abito con la gonna morbida raccolta all’orlo, il corpetto corto in pizzo che vela il seno con un ricamo importante o quello sempre con la gonna morbida e il corpetto con le manichino pieghettate, per una sposa semplice, moderna, alternativa.

Belli gli abiti di Marisa Polignano, particolari quello in raso con la cinta alta in vita e le manichine sciarpa, quello col corpetto corto monacale col collettino e le maniche ampie di organza sulla gonna a tubo di pizzo, e quello con il manto che parte dal coprispalle di pizzo con intarsi di tessuto che ne impreziosiscono la composizione.

Poi l’esplosione visiva dell’abito rosso fuoco con il grande fiocco laterale che propone una sposa inedita, e l’abito finale col lungo velo che diventa strascico, bordato da una alta fascia in pizzo che incornicia il viso e cade importante lungo il corpo, tra le creazioni di Gianvito Antonio Di Mola.

Organizzazione perfetta della “Four Seasons Eventi”, gestita da Gianni e Isa padroni di casa accoglienti e molto preparati. A fine spettacolo Daniele Del Genio, creatore di tutto l’evento, sottolinea la necessità che la Puglia diventi non solo terra di produzione di eccellenza per i grandi couturier della Moda, ma anche produttrice di capi realizzati da nomi riconosciuti per creatività ed interpretazione personale. La Puglia con l’appoggio della Regione, ci sta provando, e noi abbiamo applaudito tanto e con vero entusiasmo.

* Foto di Checco De Tullio.

