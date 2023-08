ZooSafari di Fasano, i primi 50 anni con ‘The Carnival of the Animals’

The Carnival of the Animals 2

La voce dell’attore Marco Bellocchio e l’interpretazione del pianista e compositore Benedetto Boccuzzi apriranno ufficialmente i festeggiamenti per i 50 anni dello Zoosafari di Fasano. Venerdì 25 agosto, dalle 20.30, il Delfinario del parcozoologico ospiterà infatti ‘The Carnival of the Animals’, il concerto-evento, realizzato da Euforica, che darà il via al programma di eventi celebrativi del progetto ‘The World of Animals: i 50 anni dello ZooSafari di Fasano’.

Ideato da Euforica e Paulicelli e promossodal Comune di Fasano e dallo ZooSafari di Fasano in collaborazione con il Ministero del Turismo e la Regione Puglia, il calendario di eventi celebrerà la storia dello Zoosafari, il più esteso d’Italia e secondo in Europa, diventato nel corso di questi 50 anni un importante polo di conservazione, tutela e studio degli animali.

Lo spettacolo sarà un crescendo di musica e suggestioni, un intreccio tra le note della composizione di Camille Saint-Saëns, dal titolo “Il Carnevale degli Animali”, l’eleganza delle esibizioni di danza e nuoto sincronizzato e la bellezza dei fuochi barocchi. A esibirsi ci saranno i ballerini pugliesi Francesco Daniele Costa del Wiener Staatsballett e Azzurra Schena della Compagnia del Balletto di Roma, insieme ai danzatori della Compagnia “Creatura Dance Research”, che daranno vita agli animali che hanno ispirato i singoli brani dell’opera.

Ad arricchire lo spettacolo ci saranno poi le esibizioni delle nuotatrici sincronizzate Elena Greco, Giorgia Massarelli e Melissa Pentrelli, che coroneranno il crescendo di emozioni in un mix originale di musica classica, luci e arti performative.

Sono già 500 le persone che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo, destinato alle famiglie e con un risvolto sociale: l’intero ricavato della serata sarà devoluto infatti alla sezione territoriale di Brindisi dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, partner del progetto insieme all’Associazione Ecomuseale di Valle d'Itria, al FABLAB Bitonto, alla Fondazione Orizzonti Futuri Onlus e alla Fondazione Nikolaos.

I biglietti sono disponibili on line sul sito theworldofanimals.it al costo di 5 euro; l’accesso è gratuito per i bambini fino a 11 anni di età.

Il calendario di eventi celebrativi per i 50 anni dello ZooSafari di Fasano prevede altri appuntamenti a settembre, ottobre, novembre e durante tutto il periodo delle festività natalizie, inclusi progetti didattici con le scuole dell’intera regione e di accessibilità universale per valorizzare il lavoro di tutela dell’ambiente svolto dal parco zoologico.

Lo Zoosafari di Fasano è stato inaugurato il 25 luglio 1973, nato dal sogno di Gianmatteo Colucci, fasanese amante della natura e degli animali, e progettato assieme al documentarista RAI, Angelo Lombardi. Il parco zoologico è diventato gradualmente un importante polo di conservazione, tutela e studio degli animali che, a oggi, vanta più di 100 ricerche effettuate con università e centri di ricerca internazionali, 23 differenti programmi scientifici, 26 tra collaborazioni e partecipazioni dirette in studi europei e mondiali per le specie rare ospitate.

Oggi lo ZooSafari di Fasano è il più esteso parco faunistico in Italia, secondo in Europa e uno dei più apprezzati per la varietà di animali ospitati e di habitat rappresentati nei 140 ettari di superficie. Il parco è composto da più sezioni che permettono di differenziare le esperienze rendendole accessibili per i visitatori, senza creare disagio agli animali.

