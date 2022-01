41enne trovata morta in casa, in corso le indagini da parte della Polizia

Una donna di 41 anni è stata trovata morta nel suo appartamento in zona Marconi: è giallo sul caso. Le indagini sono in corso e al momento è ancora incerta la causa di morte.

Ieri pomeriggio, dopo aver ricevuto una segnalazione sul numero unico per le emergenze, il personale del 118 si è recato presso un appartamento in via Baccio Baldini, situato fra il quartiere Ostiense e Marconi. All'arrivo la tragica scoperta: il corpo della donna è stato trovato senza vita. Inutili i tentativi di rianimazione per la 41enne che non presentava evidenti ferite. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del reparto volanti, la squadra mobile e gli uomini del commissariato San Paolo che hanno iniziato a effettuare una serie di rilievi.

Non si esclude nessuna pista

Al momento le indagini stanno proseguendo con il massimo riserbo. E' stato ascoltato il convivente della donna così come i vicini di casa e i familiari, per ricostruire le ultime ore prima del decesso. Non è escluso che il corpo venga sottoposto ad autopsia per accertare il motivo della morte.