87 anni: scompare dall'Eur, segnalato a Rocca di Cambio. Sette giorni di ricerche vane, chi l'ha visto?

Marco Benso, nato a Genova ma residente a Roma in zona Eur, la mattina in cui è scomparso si è recato a piedi senza cellulare ne documenti, dalla propria casa in località Cerri, frazione di Rocca di cambio, al bar del paese dove ha preso un caffè.

Si pensa che sulla strada del ritorno abbia perso l'orientamento perché, tornare verso casa, ha proseguito lungo la strada vecchia che porta da Rocca di Cambio verso L'Aquila. Quel giorno, infatti, alle 10 e alle 11,30, è stato avvistato lungo quella strada rispettivamente da un ciclista e da un'infermiera, che ha affermato di aver notato che fosse un po' disorientato.

Dopo 7 giorni non si hanno notizie dell'uomo

A 7 giorni dalla scomparsa nonostante i soccorsi siano partiti lo stesso giorno della sua scomparsa e continuino incessanti ancora oggi, sia via terra che per cielo, dell'anziano non si hanno notizie.

Domenica 4i carabinieri sono venuti a conoscenza di un altro possibile avvistamento in zona Fonteavignone, avvenuta in data 30 luglio alle ore 10:30 da una persona che sostiene di aver visto in località Fonteavignone una persona con i capelli bianchi vestita come era l'uomo il giorno della scomparsa.

Non è escluso che sia rientrato a Roma

Non si esclude che Marco Benso possa essere rientrato in qualche modo a Roma, sua città di residenza, in quanto fisicamente è ancora molto prestante, grande camminatore e ancora lo scorso anno partecipava alle gare di corsa del paese di Rocca di Cambio dove si recava abitualmente in vacanza d'estate.