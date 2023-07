A bordo di una smart investono e uccidono un ciclista: nei guai 2 diciottenni

Un ciclista di 47 anni ha perso la vita a Nettuno, in provincia di Roma, travolto da una Smart coupè con a bordo due diciottenni. L'uomo è originario della provincia di Napoli. L’incidente è accaduto intorno all’una della notte scorsa, sulla Riviera Guido Egidi all’altezza dello stabilimento balneare Tirrenino.

Studente al volante

Al volante dell’auto c’era uno studente: da una prima ricostruzione dei carabinieri, la parte posteriore della bicicletta sarebbe stata tamponata dall’auto. Per la vittima non c’e stato nulla da fare: quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L’esatta ricostruzione della dinamica è tuttavia ancora al vaglio degli investigatori della compagnia di Anzio, che stanno cercando di fare luce su quanto accaduto.

Mezzi sequestrati

Il corpo esanime della vittima è stato trasportato al policlinico di Tor Vergata, mentre i mezzi coinvolti sono stati sequestrati e messi a disposizione della procura di Velletri. Anche il giovane alla guida è stato trasportato all’ospedale per accertamenti.