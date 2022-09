A Cinecittà World è caccia ai talenti: dal 1 ottobre partono le selezioni

Dalla ristorazione allo spettacolo, dagli attori alla sicurezza e non solo: a Cinecittà World si cercano i talenti che saranno i protagonisti della prossima stagione di eventi.

Sono 150 le posizioni che il parco divertimenti di Cinecittà World offre da ricoprire per gli eventi fino ad halloween e capodanno, le cui selezioni partiranno da sabato 1 ottobre presso via Irina Alberti SNC.

Al via le selezioni: non ci sono limiti di età

Sono aperte le ricerche di 50 addetti alla ristorazione, tra aiuto cuochi, banchisti, cassieri e camerieri; 20 figuranti per halloween, 20 addetti alle attrazioni e 20 risorse tra attori, cantanti, ballerini e animatori che faranno parte del cast artistico del Parco. E ancora: 10 steward tra addetti al parcheggio, ai tornelli e alla sicurezza, 10 figure per le pulizie, 5 addetti alla biglietteria, 5 addetti ai negozi, 5 tutor dei percorsi didattici e 5 addetti al telemarketing e customer care. Non sono previsti limiti di età.

Come candidarsi

Le selezioni si terranno in via Irina Alberti SNC e servirà mandare la propria candidatura nella sezione “Lavora con noi” del sito www.cinecittaworld.it entro il 25 settembre. Successivamente si riceverà via mail l’invito per l’ingresso gratuito al parco il 1 ottobre, dove si potrà sostenere un colloquio conoscitivo con l’ufficio delle risorse umane e trascorrere il resto del tempo a Cinecittà World, tra le attrazioni e gli spettacoli che andranno in scena.