A Grosseto la festa nazionale di Casapound Italia: è la quindicesima edizione

Torna Direzione Rivoluzione, nel grossetano l'appuntamento con la festa di Casapound. “Parliamo dei temi che è difficile trattare altrove”.

Con l'obiettivo di tracciare le nuove sfide al futuro e di ritrovarsi nell'evento annuale di portata nazionale, i militanti del movimento ribadiscono la ferrea posizione sulla visione dell'Europa di Bruxelles e danno il via ai 4 giorni di festa a Principina a Mare.

“Politica e società cadono sempre più verso il basso”

“Come sempre, - apre la nota del movimento - questo sarà un momento di approfondimento e confronto su tematiche che altrove è difficile affrontare In Italia e in Europa ormai stiamo assistendo a una caduta sempre più verso il basso su vari fronti: politico, culturale, sociale. Direzione Rivoluzione è l’occasione per poter stabilire un confine tra l’Europa che vorrebbe Bruxelles e la nostra Europa. Da Direzione Rivoluzione CasaPound riparte con la volontà di rinnovare quello spirito d’attivismo e avanguardismo che ha sempre fatto la differenza ed è sempre stato esempio”.