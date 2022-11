A passeggio sull'autostrada A24: salvato da un poliziotto fuori servizio

Voleva gettarsi sotto le auto che transitavano sul tratto urbano della A24, un ragazzo in stato confuzionale salvato dalla Polizia di Stato.

Un agente del commissariato Porta Pia, mentre tornava verso casa dopo aver svolto il proprio turno di servizio, ha visto un ragazzo in evidente stato confusionale che camminava sulla corsia di sorpasso del “tronchetto”. Il collega, pur con le cautele del caso, è intervenuto per cercare di mettere in sicurezza il giovane e per evitare pericoli ulteriori agli automobilisti.

Ha cercato di buttarsi in un dirupo

Purtroppo il ragazzo ha reagito negativamente all’intervento del poliziotto ed ha cercato di buttarsi in un dirupo; a quel punto l’agente lo ha afferrato ma solo con il provvidenziale intervento di una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Roma si è riusciti a bloccarlo in attesa del personale medico.

Il giovane è stato poi soccorso dal 118 che ha provveduto ad accompagnarlo in ospedale.