A Rebibbia il carcere femminile più grande d'Europa con detenute sono 337

La casa circondariale G. Stefanini di Rebibbia è il carcere femminile più grande d'Europa: le detenute nella casa circondariale femminile sono 337, contro un totale di posti letto ufficiale di 275.

Questi i dati raccolti dall'associazione Antigone nel suo XIX rapporto sulle condizioni detentive in Italia. I dati sono stati raccolti attraverso una serie di numerose visite negli istituti penitenziari del Paese.

I dati del rapporto

Secondo il rapporto in Italia ci sono 2480 donne detenute, pare al 4,4% della popolazione carceraria totale. Per la maggior parte sono distribuite nelle quattro carceri femminili italiane: Venezia, Pozzuoli, Trani e Rebibbia. A Rebibbia, inoltre, sempre secondo il rapporto ci sono 2 bambini, nella sezione nido. A Rebbibia, come altrove, infine, cala il numero di detenute straniere. In tutta Italia in circa dieci anni sono calate del 10% arrivando all'attuale dato del 30,2%.