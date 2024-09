A Roma colpo da 1 milione di euro col 10eLotto e a Capena 20 mila euro. Caccia al Paperone

Roma in festa grazie al 10eLotto. Nel concorso di martedì 17 settembre 2024, nella Capitale è stato centrato un 10 da 1 milione di euro.

Da segnalare anche una vincita da 20mila euro a Capena, in provincia di Roma, grazie a un 8 Doppio Oro.

La caccia al neo milionario

E scatta subito la caccia al Paperone che si è aggiudicato la vittoria strepitosa. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,7 miliardi euro dall’inizio del 2024.