A Roma cresce l'occupazione: più 2,6% nel 2022. Trainante il lavoro femminile

A Roma e provincia cresce l'occupazione: nel 2022 c'è stato un aumento dell'occupazione di 45mila lavoratori, vale a dire 2,6% in più occupati. A trainare questo aumento c'è l'occupazione femminile, leggermente maggiore rispetto a quella maschile: +2.7% per le donne contro +2,6% per gli uomini.

Questi i dati della Camera di Commercio di Roma, ricavati elaborando i dati sull'occupazione pubblicati dall'Istat.

“Nel 2022 – spiega Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio – l'occupazione ha registrato una robusta crescita, con 45mila occupati in più. Resta decisivo ridurre il divario tra domanda e offerta attraverso formazione e orientamento al lavoro. Anche nel 2022, infatti, abbiamo registrato una notevole difficoltà di reperimento di alcune figure professionali, in particolare nei settori dell’informatica, del turismo e dell’edilizia. Il 2023 sarà un anno fondamentale per consolidare e rendere strutturale la crescita economica e occupazionale di Roma. Abbiamo delle grandi opportunità che non possiamo mancare come le risorse del Pnrr e gli investimenti per il Giubileo”.

I dati più nel dettaglio

Secondo questi dati, nello specifico, si è tornati ai livelli prepandemici dal punto di vista dell'occupazione a Roma. Il numero di occupati nel 2022 di 1 milione e 769mila occupati, 45mila in più rispetto al 2021. Il tasso di occupazione, cioè degli occupati tra i 15 e i 64 anni, è stato del 63,6%, superiore al dato italiano, che è invece è del 60,3%.

Le persone senza lavoro, ma in cerca di un'occupazione sono state 141mila, 45mila in meno rispetto al 2021. Il tasso di disoccupazione è del 7,4%. In calo, sebbene sempre troppo alto, il tasso di disoccupazione nelle fasce giovanili: 14,5%, rispetto al 20,4% del 2021.

I settori in cui l'occupazione è cresciuta maggiormente sono quelli della ristorazione, degli alberghi e del commercio, con aumenti del 12,5%. In aumento anche il settore edilizio, con +3,9%. Anche altri settori sono in crescita, ma con tassi inferiori. Unico settore in cui invece si è registrata una contrazione è stato quello dell'agricoltura.

Gualtieri esulta: "Roma riparte"

“Roma si sta rimettendo in moto, i numeri lo testimoniano. I dati Istat 2022 sull’occupazione elaborati dalla Camera di Commercio rappresentano un segnale estremamente positivo per la città e per la sua provincia".