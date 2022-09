A Roma in scena il festival internazionale del circo: eventi in tutta la città

Sbarca a Roma la prima edizione del festival internazionale del circo contemporaneo. E lo spettacolo è servito.

Si chiama RomaCircFest#chapeau e darà vita a un mese di divertimento in quattro diversi spazi della città, con i migliori artisti della scena mondiale. Si parte venerdì 16 settembre.

L'evento

Il progetto mette in campo un festival sul circo contemporaneo con spettacoli di svariati tipi e rivolti a tutte le età. Performance acrobatiche, arti di strada, teatro fisico, danza, musica, arti visive sono alcuni degli esempi delle attività che saranno svolte nei quattro principali spazi adibiti. Il cuore del festival sarà il parco di via delle Terme di Traiano con il Teatro Brancaccio e lo chapiteau Brancaccino open air, per gli show internazionali e popolari del circo, ma saranno a disposizione per ospitare gli eventi anche lo spazio Il Cubo, per i bambini, e il teatro del Lido di Ostia. Oltre agli spettacoli saranno organizzati anche dei tavoli di lavoro, dove imparare insieme ai professionisti le tecniche del mestiere e delle arti coinvolte negli show.

I 70 anni di Leo Bassi, "Nella risata c'è la forza della vita"

Tra gli spettacoli di apertura, al teatro Brancaccio andrà in scena venerdì 16 settembre il clown di fama mondiale Leo Bassi, che porterà sul palco uno spettacolo dedicato ai suoi 70 anni. Una vita ricca di avventure, raccontata dal suo spirito provocatore e irriverente che lo ha reso uno dei padri della clownerie moderna, tramite delle pellicole girate dal padre quando lui era piccolo. “La vita creativa era un'esplosione della mia forza vitale giovanile”, afferma il clown, che compiendo i 70 anni afferma che “la risata

è una delle grandi forze dell'esistenza e che abbiamo l'immensa responsabilità di custodirla”. La famiglia di Leo Bassi ha sempre avuto nelle vene l'arte del circo, e l'artista poliglotto, con origini italiane, polacche e francesi, ha fatto il giro del mondo ottenendo successi dalla strada fino alla televisione, passando per il teatro, con spettacoli come Instintos, Ocultos, La Vendetta, Golf, 12 Settembre, The Best of Leo Bassi. Tra i tantissimi riconoscimenti ottenuti ci sono i Premi della critica a Barcellona, Cannes e Monaco, il Premio OBIE (Premio Off-Broadway Theatre), New York,i l Premio del Festival Just For Laughs, Montréal (Canada).

La Dama Demodè

È invece al teatro del Lido di Ostia che venerdì 16 settembre alle 17,30, Silvia Martini e Mario Levis con la regia di Adrian Scharzstein della Compagnia Duolinda, porteranno sul palco un acceso spettacolo sulla comunicazione che “non va più di moda”, con un elettrizzante show che mette in risalto la bellezza di un incontro casuale tra due persone e dei pensieri condivisi a distanza in un mondo che è invece sempre connesso e dove sembra di sapere sempre tutto. Incentrato sulla bizzarra storia d'amore dei due personaggi de La Dama Demodè, la cui gonna sarà il set della scena e la casa dei protagonisti, lo spettacolo regalerà lanci di coltelli, giocoleria e spericolate verticali a diversi metri di altezza. Il tutto accompagnato dagli insoliti strumenti che compongono l'orchestra, perfetti per colorare musicalmente le “follie” rappresentate sul palco. Lo show è vincitore del Premio Emilio Vassalli 2018, Trampolino 2019 e PIC Poetic Invasion of the City 2019. Mario Levis è un “clown tuttofare”: uomo di spettacolo, musicista e giocoliere, è autore e interprete nei principali festival del circo internazionale. Nello spettacolo di Ostia, sarà affiancato da Silvia Martini, l' ex ginnasta diventata clown e acrobata, formatasi alla Scuola di Circo Carampa di Madrid e alla Scuola di Circo Crollo di Buenos Aires, specializzandosi in verticalismo e lancio di coltelli.

Gli organizzatori

La Decima Arte è nata nel 2014 con il progetto RomaCircFest#chapeau! e nel 2022 è stata riconosciuta dal Ministero della Cultura. L'Associazione opera nella diffusione delle arti circensi attraverso il festival RomaCircFest#chapeau! E con l'obiettivo di trasmetterle alle nuove generazioni ha creato il Young Circus Festival per la formazione di professionisti del settore. Collabora con le compagnie e gli artisti del circo anche a livello europeo. Il direttore Massimo Albano ha un Master in Master in Management des Arts du Cirque presso l’Università di Louvain-la-Neuve e ha studiato presso l’ENC (Ecole Nationale de Cirque de Montréal). La direttrice artistica è la regista, docente di arti sceniche, clowning, direttrice artistica di eventi e festival di circo contemporaneo, Valeria Campo. La regista è stata Presidente della Commissione Circhi e Spettacolo Viaggiante del MIC dal 2014 al 2021, ed è autrice del libro “Conoscere, creare e organizzare circo” insieme ad Alessandro Serena. È nel settore dagli anni '90 e ha collaborato con realtà internazionali quali ENC (Ecole Nationale de Cirque de Montréal) e il NICA, National Institute of Circus Arts di Melbourne, Australia.