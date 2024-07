A Roma e nel Lazio sciopera Decathlon: “Più tutele e contratto integrativo”

Decathlon: nei punti vendita di Roma e Lazio scatta lo sciopero per tutta la giornata con presidio nel punto vendita di Porte di Roma.

In una nota della Fisascat-Cisl Roma Capitale e Rieti e della Uiltucs Roma e Lazio spiegano io motivi della protesta: “Abbiamo indetto, per giovedì 4 luglio, lo sciopero, per tutta la giornata, di tutti i lavoratori dei punti vendita Decathlon di Roma e del Lazio. Contestualmente, dalle 9 alle 13, saremo in presidio di fronte al centro commerciale Porte di Roma, presso l’uscita in via Alberto Lionello, per chiedere a gran voce la sottoscrizione, a livello nazionale, del primo integrativo aziendale”.

Saltate le trattative

Ancora in sindacati: “Con l’azienda era stato intavolato, sul piano nazionale, un dialogo molto importante sul destino dei lavoratori, riguardante il Welfare, la condivisione dei premi di risultato, la trasformazione dei part-time in full-time e in generale il consolidamento dell’occupazione sul piano sia salariale che normativo. E’ importante che si passi dalle parole ai fatti e che ci sia la disponibilità a far sì che queste intenzioni diventino misure concrete a sostegno di chi lavora per l’azienda”.