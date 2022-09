A Spoleto scade il conto alla rovescia per gli amanti del ciclismo mondiale

Percorsi turistici e gare per tutti i livelli e le età. La passione per la bicicletta invade l'Umbria.

È scaduto il conto alla rovescia per l'attesissimo evento dedicato agli appassionati del ciclismo. Per la nona edizione della SpoletoNorcia migliaia di partecipanti da tutto il mondo, dalle famiglie fino ai professionisti, sono accorsi nel comune umbro anche da Dubai. Oltre al ricco programma di conferenze e mostre, prevista anche l'apertura straordinaria del Museo della Vecchia Ferrovia. Domenica 4 va in scena la grande gara agonistica sulle mountain bike SN CUP.

Il programma

La manifestazione che negli anni ha coinvolto più di 20mila persone, si apre in Piazza Garibaldi con l'inaugurazione del Village e la consegna dei pacchi gara. Presenti anche le Istituzioni e la Banda di Spoleto. Al via anche le attività per i più piccoli nell'Area Kids Village, che sabato 3 settembre si sfideranno in una gara nel centro. Segue la conferenza “La natura fa bene all'anima” a cura di Ludovica Casellati e uno show dedicato alla cucina tenuto dal “barone” di Gambero Rosso Andrea Lo Cicero, affiancato dall'Oleificio Pietro Coricelli.

Il sabato

Si apre con Spoleto Cammina la giornata di sabato 3 settembre, con il trekking sulla Vecchia Ferrovia seguito dal ciclotour organizzato dalla società trentina di Remoove che mette a disposizione mezzi per tutti: dalle e-bike fino alle triciclette a pedalata assistita, dalle cargo bike per il trasporto dei bambini fino alle special-bike per i più anziani e le persone con difficoltà motorie. In collaborazione con la Cooperativa Sociale il Cerchio, parte poi il viaggio alla scoperta del Centro Storico con la possibilità di testare tutti i mezzi offerti da Remoove. Spazio anche per i motori: dalle ore 10 le auto d'epoca, che sfileranno da Spoleto alla Valnerina grazie al contributo del Cames Spoleto, saranno seguite dalle vespe del Vespa Club Spoleto che visiteranno i luoghi principali de La SpoletoNorcia in MTB.

Lo sport e il sociale: le conferenze

È sempre nella giornata di sabato che alle 17,30 va in scena La SpoletoNorcia Inclusiva, un confronto sull'apporto che lo sport offre alle problematiche sociali e sugli effetti positivi che ha sul benessere dell'uomo. Sul palco, saranno presenti a trattare i temi della sostenibilità ambientale e sociale, del legame tra uomo e ambiente e di Umbria come regione accessibile a tutti, Emiliano Di Battista, presidente MTB Spoleto, Cristian Baroni, Responsabile de Il Sorriso di Teo, Charity Partner de La SpoletoNorcia in Mtb, Annalisa Cannarozzo, psicoterapeuta e membro Asd Un Battito d’ali Onlus, Luca Ginetto, caporedattore Tgr Umbria, Luca Panichi, atleta e veterano de La SpoletoNorcia, Andrea Tomasoni, presidente e CEO di Remoove, Luca Tramontana, cardiologo. Seguirà la proiezione della prima puntata di “Sweetwalk: da Spoleto a Capareccia”, un progetto con Rai Umbria ideato da Valeria Giulianelli. Marino Bartoletti e Filippo Pozzato, il giornalista e l'imprenditore che hanno messo lo sport al centro della propria vita, si racconteranno nel secondo talk previsto per le 18,30 di sabato 3 settembre, affiancati da Maria Carmela Colaiacovo, Presidente Confindustria Alberghi, Chiara Coricelli, CEO Pietro Coricelli S.p.A. e Simone Fittuccia di Federalberghi Umbria. In chiusura della giornata, l'aperibike in piazza, lo spettacolo teatrale all'Auditorium della Stella “Pedalare! Pedalare! Pedalare! La storia di Alfonsina Strada” alle 19,30 e la gara podistica in notturna delle 21,30 nelle vie di Spoleto, la SpoletoNorcia Night Run.

La gara della domenica

Attesissima è la gara che andrà in scena domenica 4 settembre alle 8,30. Le mountain bike si sfidano agonisticamente nella SN CUP, per alzare i premi in Piazza Garibaldi. La premiazione è prevista per le 15. Alle 9,30 iniziano invece I percorsi turistici percorribili da tutti e con più tipi di biciclette, in attesa del pranzo finale che precederà la cerimonia di premiazione.